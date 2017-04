Un peu d'alcool pour ceux qui souffrent de polyarthrite rhumatoïde

On note une augmentation non significative du risque pour une consommation de 15 à 21 unités d'alcool par semaine (HR = 1,18 ; IC95 % 0,84-1,65).

Référence

Humphreys JH et coll. : Quantifying the hepatotoxic risk of alcohol consumption in patients with rheumatoid arthritis taking methotrexate. Ann Rheum Dis, 2017 ; publication avancée en ligne le 23 mars. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-210629.