Un point (final ?) sur les relations entre apport calcique et risque de maladie cardiovasculaire

Le calcium (Ca) est un nutriment essentiel pour une bonne structure osseuse. Il intervient également dans nombre de processus physiologiques : tonus vasculaire, fonction musculaire, transmission nerveuse, signalisation intra cellulaire, sécrétions hormonales…La vitamine D (VitD), pour sa part, facilite l’absorption digestive du Ca et contribue à maintenir une calcémie et une phosphorémie normales. A ce jour, l’impact d’une supplémentation en Ca et VitD chez les personnes âgées est encore imprécis, tant sur le risque fracturaire que sur celui des maladies cardiovasculaires (MCV). Une méta analyse déjà ancienne avait rapporté qu’un apport calcique, avec ou sans supplémentation vitaminique associée, était susceptible d’augmenter le risque d’infarctus myocardique et d’accident vasculaire cérébral ischémique (AVC). Une méta analyse plus récente n’avait, toutefois, pas confirmé ces premiers résultats.

Afin de clarifier ces données contradictoires, la National Osteoporosis Foundation et l’American Society for Preventive Cardiology ont fait une nouvelle mise au point avec ré analyse des 2 revues systématiques antérieurement publiées, afin de préciser les effets d’un apport calcique, associé ou non à la VitD, d’origine alimentaire ou par supplémentation, sur le risque de MCV dans une population générale d’adultes jeunes en bonne santé. L’élément de base en a été des articles de langue anglaise, indexés dans les principales banques de données informatiques (MEDLINE, Cochrane Central Registry of Controlled Trials, Scopus, dont EMBASE) et issus des 2 revues précédentes, depuis 1966 à Juillet 2016. Il pouvait s’agir d’essais cliniques, d’études prospectives de cohortes ou cas contrôle regroupées. A partir des publications retenues, les caractéristiques des travaux et les résultats étaient extraits par un premier examinateur, confirmés par un second tandis que 2 autres, de façon indépendante, en analysaient le risque de biais. Les femmes enceinte, les diabétiques et les insuffisants rénaux sous dialyse n’étaient pas concernés.

La revue inclut 4 essais randomisés, un essai cas-contrôle et 26 études de cohorte. Globalement, le risque de biais a été jugé faible dans les essais randomisés et modéré dans les études observationnelles. Il importe de signaler que, dans tous les travaux, le devenir cardiovasculaire n’avait constitué qu’un point secondaire de l’analyse princeps.

Aucune association significative dans les essais

Deux essais (8 publications), détaillent l’effet d’un apport vitamino- calcique. Il s’agissait de la Women’s Health Initiative (WHI) qui avait randomisé 36 282 femmes US post ménopausées entre un bras recevant 1 000 mg de Ca par jour et 400 UI de VitD3 et un bras placebo. Le suivi a été de 7 ans. Le second est l’essai RECORD, avec, sur un suivi de 3 ans, évaluation de l’apport de 1 000 mg de Ca et de 800 UI de VitD3 vs placebo chez 5 292 patients (dont 75 % de femmes et de sujets de plus de 70 ans), au décours de fractures ou d’une chirurgie orthopédique. Dans les 2 essais, aucune différence significative n’a pu être mise en évidence quant au risque de MCV ou de mortalité, le Hazard Ratio (HR) s’établissant respectivement à 1,06 (intervalle de confiance à 95 % [IC] : 0,90- 1,21) et à 0,99 (IC : 0,82- 1,20). Trois autres essais ont étudié l’effet sur la survenue de MCV d’une supplémentation calcique isolée, à des doses allant de 1 000 à 1 200mg/j. Là encore, on n’a pu retrouver aucune association significative, les HR variant entre 0,82 à 1,43.

Pas d’effet décelé dans les études de cohortes

La revue intègre par ailleurs 27 études de cohorte ou cas contrôle, menées sur différents continents, dont le nombre de participants varie de 755 et 388 229. Deux d’entre elles ne concernaient que des sujets âgés de plus de 60 ans. Dans la majorité des cas, l’apport calcique était documenté par un auto-questionnaire alimentaire. Les doses de Ca (totale, alimentaire ou supplémentée) variaient de 400 mg à 2 400 mg/j (avec, toutefois peu de données concernant des prises supérieures à 1 600 mg/j). Il n’a été retrouvé aucune relation dose réponse entre apport calcique journalier et morbimortalité cardiovasculaire. Dans une des études cependant, on notait, chez l’homme uniquement, l’existence d’une courbe en U, avec notamment un surplus de mortalité pour des apports dépassant 1 500 mg/j. A contrario, la Nurses’ Health Study faisait état d’un risque moindre chez les femmes ayant été supplémentées à des doses supérieures à 1 000 mg/j vs celles non supplémentées (Risque relatif ajusté : 0,82 ; IC : 0,74- 0,92).

Vingt études de cohorte se sont attachées à préciser l’association possible entre apport calcique et risque d’accident vasculaire cérébral. Les résultats sont très variables et dispersés mais l’analyse par méta régression ne décelait aucune relation dose réponse, tant linéaire que non linéaire entre apport calcique alimentaire ou total journalier et risque d’AVC ou de mortalité neurovasculaire.

Pas d’augmentation du risque cardiovasculaire chez les adultes jeunes en bonne santé avec des doses intérieures à 2 000-2 500 mg/j

Cette revue récente, réactualisée permet donc de conclure qu’un apport calcique, aux doses habituellement recommandées, ne dépassant pas 2 000, voire 2 500 mg/j n’est pas associé à une augmentation du risque de MCV chez des adultes jeunes en bonne santé, certaines publications faisant toutefois état d’une augmentation modérée, de l’ordre de 10 %, pour des prises calciques journalières très élevées. Le mécanisme physiopathologique sous tendant ce potentiel effet délétère reste, à ce jour, incertain. L’apparition de calcifications vasculaires en serait un, mais elle n’est observée qu’en cas d’altération concomitante de la fonction rénale et non dans la population générale. Ces données s’opposent à celles de travaux plus anciens qui avaient rapporté une relation entre apport calcique et morbi mortalité cardio et neurovasculaire avec, souvent, une méthodologie différente.

Cette revue récente n’est, toutefois, pas non plus exempte de toute réserve. Seules des publications de langue anglaise ont été retenues. Peu de données étaient disponibles concernant les apports calciques maximaux tolérables. Il a pu exister des facteurs confondants résiduels non pris en compte, des biais écologiques ou des imprécisions sur les apports journaliers réels en Ca, liées à la pratique d’auto questionnaires alimentaires dans la plupart des études. Il serait donc utile, dans l’avenir, d’envisager une étude de cohorte prospective, analysant la totalité des apports calciques journaliers, à l’aide d’une méthodologie d’enquête alimentaire pertinente et validée, selon un protocole bien défini, avec une puissance de calcul suffisante. En son absence, la synthèse des données actuellement disponibles a le mérite d’apporter des informations utiles aux praticiens et aux responsables de santé publique.

Dr Pierre Margent