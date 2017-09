Un programme pour réduire le taux de réhospitalisation après iléostomie

Les réadmissions à l’hôpital (RH) sont pénibles pour les malades et coûteuses pour les contribuables. Aussi des directives ont-elles été publiées aux États-Unis pour réduire les remboursements auprès des hôpitaux qui affichent des taux de RH trop élevés.

Les dérivations intestinales, pratiquées pour empêcher les conséquences graves d’une fistule anastomotique, ont aussi des inconvénients « propres ». Les iléostomies en particulier entraînent des désordres hydro-électrolytiques avec diurèse réduite, hyponatrurie, déshydratation et risque d’acidose hyperchlorémique, indépendamment des complications locales. Près d’1/3 des iléostomisés donnent lieu à des RH, dont 15 % pour des troubles ioniques. Les auteurs d’Atlanta (Géorgie) ont mis au point un programme de mesures pour diminuer les RH.

Passage régulier des infirmières

Tous les patients concernés sont évalués dès le lendemain de l’intervention par une équipe qui leur donne des instructions pour la prise en charge de la stomie, de la peau avoisinante et des poches, la prévention des infections, la prise de ralentisseurs du transit, l’augmentation des ingesta, l’apport de minéraux et vitamines, voire des perfusions à continuer à domicile. On leur apprend aussi à tenir un journal des ingesta et des excréta, et les infirmières passent chez eux pendant un mois (tous les jours la 1ère semaine, puis 3, 2 et une fois les semaines suivantes), pour dépister tant des signes de déshydratation que des complications locales (hémorragie, nécrose, rétraction ou prolapsus de la stomie), puis la surveillance se fait par téléphone. En cas d’infection, malnutrition, déshydratation, le chirurgien est prévenu.

Un numéro de téléphone à l’hôpital est dédié aux appels de malades qui s’inquiétent (fièvre, tachycardie, débit fécal > 1.2 l/24 h, amaigrissement).

Des économies finalement

Les auteurs ont comparé leur taux de RH avant et après mise en place de ce programme. Ils ont constaté une nette diminution des RH, qui est passé de 20,8 à 8,7 %, sans que le niveau de significativité soit atteint (p=0,1).

En revanche, en l’absence de visites infirmières, le taux de RH reste très élevé (24,5 %), et alors la comparaison avec les 8,7 % devient significative (p = 0,05), le taux de réduction des RH atteignant 58 %. L’économie réalisée est conséquente, les frais passant de 4 500 à 500 $ (90 % de réduction !).

Dr Jean-Fred Warlin