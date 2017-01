Un projet d’arrêté visant à légaliser la pratique du tirage au sort à l’entrée à l’université inquiète

Paris, le mercredi 18 janvier 2017 - En dépit de l’absence de bases juridiques solides, des tirages au sort sont régulièrement mis en œuvre dans différentes filières universitaires afin d’éviter leur engorgement. C’est notamment en STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) que les tensions sont les plus fréquentes et que cette méthode est le plus fréquemment employée. Afin d’éviter qu’elle ne soit l’objet de recours juridiques, un projet d’arrêté en discussion doit la légaliser. Ce texte dont l’examen par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche était prévu le 17 janvier (mais la séance a été repoussée) inquiète, notamment ceux qui se destinent à intégrer la première année commune aux études de santé (PACES) qui connaît un nombre d’inscrits très élevés. Déjà au printemps, la menace d’une utilisation de la méthode du tirage au sort avait soulevé une levée de boucliers. Aujourd’hui, le projet d’arrêté fait naître de nouvelles inquiétudes face à une technique jugée absurde et injuste. Un recours devant le Conseil d'état contre cet arrêté (s'il était promulgué) serait par ailleurs tout à fait envisageable.

Cependant, alors que l’idée d’une sélection sur dossier est également rejetée, seule l’augmentation des moyens permettrait de pallier ces difficultés, ce qui ne paraît pas à l’ordre du jour.

M.P.