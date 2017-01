Un rapport bénéfice risque favorable pour l’acide tranexamique dans les pontages à haut risque hémorragique

TA is safe !

L'acide tranexamique (EXACYL°, laboratoire SANOFI) est sûr d'emploi , et son index thérapeutique élevé.

L'étude CRASH a largement prouvé que nos craintes "historiques" de nature thrombo emboliques n'étaient pas fondées, et l'utilisation en pratique courante est venu le confirmer depuis longtemps.



La vraie contre indication est l'épilepsie mal maîtrisée (20% des cas dans cette population), surtout si la fonction rénale est altérée : la concentration plasmatique dépasse le seuil de la barrière hémato méningée, mais il s'agit d'insuffisants rénaux sévères.

Les résultats annoncés ci dessus sont éloquents :



-diminution du saignement très nette : le bénéfice chez les coronariens est plus qu'évident ! Sans parler de l'économie en transfusion sanguine.



-les effets secondaires sont ridicules (et le faible taux de crises comitiales rapporté est non significatif à mon sens), sinon nuls.Je l'utilise pour 800 arthroplasties totales de hanche et genoux par an, comme de nombreux confrères, et je n'ai jamais eu de problème).



CRASH n'avait isolé qu'un sous groupe de coronarien, l'étude de Myles vient heureusement nous le confirmer, et dans la vraie vie : chirurgie réglée, aspirine et acide tranexamique font bon ménage.

La vraie question est maintenant : saignement programmé, pourquoi n'utilisez vous pas l'acide tranexamique ?

Une sous question est : quelle dose, à quel rythme et pendant combien de temps ?

Et un regret : ce médicament est efficace, ancien et bon marché, mais les études comme celles de Myles sont trop rares, SANOFI ne communique même pas dessus !



Dr F.Chassaing