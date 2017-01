Un risque accru de gastroentérites sous IPP et anti-H2 ?

Les antisécrétoires gastriques se répartissent en 2 classes : les inhibiteurs de pompes à protons (IPP) et les antagonistes des récepteurs histaminiques 2 (antiH2). Ces traitements sont suspectés être un facteur de risque de gastroentérites infectieuses d’après certaines études, tandis que d’autres ne confirment pas ces résultats.

Dans ce contexte, une nouvelle étude a été conduite à partir d’une cohorte en population générale écossaise incluant 188 323 sujets exposés à des antisécrétoires gastriques (51 % d’IPP et 49 % d’anti-H2) et 376 646 témoins non exposés, suivis entre 1999 et 2013. Les témoins étaient appariés en fonction de la probabilité d’exposition à un antisécrétoire gastrique regroupant de nombreux facteurs (dont le sexe, l’âge, le niveau socio-culturel, les antécédents et maladies concomitantes, la saison, une hospitalisation récente, pour ulcère ou autre infection, ainsi que l’utilisation d’antibiotiques). Les sujets suivis moins d’un mois et ceux atteints d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin ou d’un cancer de l’intestin n’étaient pas inclus. L’exposition aux antisécrétoires gastriques était définie, à partir des données de délivrances médicamenteuses, par une dose quotidienne moyenne standardisée pour chaque molécule d’IPP ou d’antiH2.

Un risque supérieur de gastroentérites à Campylobacter et Clostridium difficile…

Sur l’ensemble de la population, il y a eu 22 705 prélèvements de selles (coprocultures) positifs au cours de la période étudiée (67 % de Clostridium difficile-toxine positif, 29 % de Campylobacter, 3,7 % de Salmonella, 0,85 % d’E. Coli O:157 et 0,6 % de Shigella).

Il a été constaté que les sujets exposés aux antisécrétoires gastriques avaient un risque augmenté de diarrhée associée à une coproculture positive par rapport aux témoins non exposés (hazard ratio ajusté [HR] : 2,72 ; intervalle de confiance IC à 95 % : 2,33-3,17, pour les échantillons analysés en ville et HR : 1,28 ; IC 95% : 1,08–1,52 pour les échantillons hospitaliers). L’exposition aux antisécrétoires gastriques était notamment associée à un risque supérieur de coproculture positive à Campylobacter (HR : 3,71 ; IC 95 % 3,04–4,53, en ville et HR : 4,53 ; IC 95 % : 1,75–11,18, à l’hôpital) et à C. difficile (HR : 1,7 ; IC 95 % : 1,28–2,25) en ville et HR : 1,42 ; IC 95 % : 1,17–1,71) à l’hôpital).

… et de gastroentérites à coproculture négative

L’exposition aux antisécrétoires gastriques était également associée à un risque augmenté de diarrhée avec coproculture négative (HR : 3,3 ; IC 95 % 3,10–3,52 et HR : 1,33 ; IC 95 % : 1,25–1,42, pour les échantillons en ville et à l’hôpital). Cette association était dose-dépendante, soutenant l’hypothèse de l’origine iatrogénique de la diarrhée.

Il n’y avait pas de différence lorsque les analyses étaient restreintes aux sujets de plus de 60 ans, aux nouveaux utilisateurs d’antisécrétoires gastriques ou aux sujets pour lesquels la diarrhée était survenue plus de 15 et 30 jours après la première exposition au traitement.

Cette étude est limitée par l’absence de prise en compte des expositions aux antisécrétoires gastriques en vente libre (OTC). Cependant, une analyse complémentaire réalisée exclusivement à partir des données précédant 2004 (date à laquelle les antisécrétoires OTC ont été disponibles en Ecosse), donnait des résultats similaires.

En conclusion, les IPP et les antiH2, jusqu’alors considérés comme relativement dénués d’effets indésirables, pourraient être à l’origine de gastroentérites, infectieuses ou non.

Dr Natacha Marpillat