Un risque augmenté de BPCO au rayon charcuterie…pour le fumeur

La viande rouge est dans le collimateur de nombreuses instances officielles, au premier rang desquelles figure l’Organisation Mondiale de la Santé. Selon des sources diverses, la viande rouge, transformée ou non, pourrait contribuer à la pathogénie de diverses maladies chroniques et non des moindres, mais c’est indéniablement sa transformation qui est sur la sellette. Salaison, maturation, fermentation ou encore fumaison sont autant de processus pointés du doigt, lesquels visent à modifier la viande rouge pour altérer son goût ou tout simplement allonger sa durée de conservation. C’est dire que le bacon, le salami, les saucisses, les hot-dogs, les tranches de bœuf séché sont, à tort ou à raison, sur le banc des accusés. Il faut en effet souligner que les données épidémiologiques ne sont pas toujours de premier ordre, de sorte que c’est au nom du principe de précaution que sont rédigées recommandations et mises en garde. Ces remarques s’appliquent à la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) dont le risque serait augmenté par la consommation de viande rouge transformée, si l’on en croit certaines études cas-témoins.

Une étude de cohorte prospective de grande envergure, réalisée en Suède, amène sa pierre à l’édifice avec des données apparemment plus consistantes. Elle a inclus 43 848 hommes, âgés de 45 à 79 ans, indemnes de BPCO ou encore de cancer lors de l’inclusion. L’objectif a été de rechercher une association entre cette maladie et la consommation de viande rouge, transformée ou non, en tenant compte d’un éventuel tabagisme chronique sous-jacent. Des auto-questionnaires ont été utilisés pour recueillir les informations pertinentes, concernant notamment les habitudes alimentaires, plus précisément la quantité de viande consommée quotidiennement pendant l’année 1997.

On peut continuer la viande rouge !

Au cours d’un suivi moyen de 13,2 années, ont été dénombrés 1 909 cas de BPCO et le risque de survenue de cette maladie a été significativement associé à la consommation de viande rouge transformée. Chez les gros consommateurs (> ou = 75 g/jour), le hazard ratio (HR) ajusté a été estimée en analyse multivariée à 1,21 (intervalle de confiance à 95 %, IC, 1,02-1,44 ; p = 0,03) (versus < 25 g/jour). Cependant, cette association positive n’était observée que chez les participants souffrant d’un tabagisme chronique (interaction ; p =0,003). Ainsi, chez les fumeurs consommant plus de 75 g/jour de viande rouge transformée, le HR correspondant a été estimé à 1,26 (IC, 1,00-1,60) (versus < 25 g/jour). Pour sa part, la consommation de viande rouge non transformée n’a eu aucun impact significatif sur l’incidence de la BPCO, que les sujets soient fumeurs ou non.

Cette étude de cohorte prospective plaide en faveur d’une association positive entre la consommation de viande rouge transformée et le risque de BPCO. Au-delà de 75 g/jour, le risque de BPCO serait majoré de 26 %, pour l’instant, uniquement chez les hommes, de surcroît fumeurs.

Dr Philippe Tellier