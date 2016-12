Un risque augmenté de pancréatite avec les incrétinomimétiques

Les agonistes du récepteur du glucagon-like peptide 1 (GLP-1) et les inhibiteurs de la dipeptylpeptidase-4 (DPP-4), encore appelés incrétinomimétiques, sont de nouveaux agents thérapeutiques indiqués dans le diabète de type 2 (commercialisés depuis 2008). Ces traitements présentent l’avantage de favoriser la perte de poids et d’entraîner peu d'hypoglycémies. Récemment, ils ont été suspectés d’être à l’origine de pancréatites selon plusieurs études épidémiologiques et déclarations de pharmacovigilance. Cependant, ce risque de pancréatite n’a pas été confirmé par une méta-analyse incluant plus d’un million de personnes traitées par des incrétinomimétiques et suivis pendant 1,4 ans en moyenne. Dans ce contexte, les autorités sanitaires européennes et américaines (EMA et FDA) ont appelé à mener des études supplémentaires.

Des chercheurs britanniques ont ainsi analysé l’association entre l’utilisation d’incrétinomimétiques et le risque de pancréatite aiguë et chronique, à partir d’une cohorte de 210 798 adultes exposés aux antidiabétiques oraux, dont 28 370 aux incrétinomimétiques, appariés à des témoins non diabétiques selon le sexe et l’âge.

Les sujets inclus, âgés de 58 ans en moyenne, suivis entre 2007 et 2012 ne présentaient pas d’antécédent de pancréatite.

Les analyses ont tenu compte de potentiels facteurs de confusion (dont l’âge, l’indice de masse corporelle, le tabac, l’alcool, et l’exposition dans les derniers 6 mois au paracétamol, antibiotiques, statines, IPP, corticoïdes, diurétiques de l’anse ou IEC).

Un risque de pancréatite de tout type, 1,5 à 2 fois supérieur

L’exposition aux incrétinomimétiques depuis 90 jours au plus, a été associé à un risque de pancréatite multiplié par 2 par rapport aux témoins non diabétiques, et par 1,5 par rapport aux sujets exposés aux autres antidiabétiques oraux (Hazard Ration ajusté [HRa] : 2,01 ; intervalle de confiance (IC) à 95 % 1,42-2,83 et HRa : 1,47 ; IC à 95 % : 1,06–2,04, respectivement). Dans les 2 cas, ce risque était plus marqué pour les inhibiteurs de la DPP-4.

Les résultats étaient similaires lorsque les analyses étaient restreintes aux nouveaux utilisateurs d’antidiabétiques oraux, ou après exclusion des sujets avec une hémoglobine glyquée Hb1Ac >7 %.

Les patients exposés aux incrétinomimétiques avaient un risque de pancréatite chronique multiplié par 6 comparativement aux témoins non diabétiques, et un risque de pancréatite aiguë multiplié par 1,5. Par contre, il n’y avait pas de différence par rapportaux sujets exposés aux autres diabétiques oraux.

Bien que cette étude observationnelle ne permette pas d’établir de relation causale, il s’agit de la première étude rapportant un risque de pancréatite, tous types, avec l’utilisation d’incrétinomimétiques chez des patients diabétiques. Selon les auteurs, les résultats concernant un éventuel risque de pancréatite chronique sont peut-être limités par un échantillon faible et une durée de suivi relativement courte, et devraient donc être confirmés.

Dr Natacha Marpillat