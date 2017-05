Un risque de bradycardie sinusale pour les cocaïnomanes

La consommation de cocaïne est à l’origine d’un certain nombre de complications cardiovasculaires désormais bien documentées : augmentation de l’activité sympathique, spasme vasculaire, tachyarythmies, infarctus du myocarde, allongement de l’intervalle QT, insuffisance cardiaque, bloc auriculo-ventriculaire et mort subite.

Toutes ces manifestations sont la conséquence des effets adrénergiques de la drogue qui sont eux même liés à l’inhibition post-synaptique de la capture de la dopamine et de la norépinephrine.

En revanche, on dispose de peu d’informations concernant la bradycardie sinusale qui accompagne la prise de cocaïne et se trouve être l’antithèse de ses effets adrénergiques.

C’est ce qui a conduit Franklinet coll. à évaluer la prévalence de la bradycardie sinusale chez des consommateurs habituels de cocaïne et à proposer un mécanisme susceptible de l’expliquer.

L’étude a porté sur 162 patients (âge moyen : 44 ± 8 ans) qui avaient des antécédents de consommation de cocaïne ; ils ont été appariés à des sujets contrôle du même âge et du même sexe.

La bradycardie sinusale a été définie par une fréquence cardiaque < 60 battements/minute. La consommation habituelle de cocaïne a été définie par la prise de cocaïne à deux reprises ou plus, à un intervalle de plus de 30 jours. Ont été exclus de l’étude les patients qui avaient des antécédents de bradycardie, d’hypothyroïdie ou de traitement par les bétabloquants.

Multiplication par 7 du risque mais pas d’indication pour un pace maker

Une bradycardie sinusale a été observée chez 27 % (43/162) des utilisateurs de cocaïne et 6 % (9/143) des sujets contrôle qui n’en consommaient point (p=0,0001).

L’analyse de propension des scores appariés a porté sur 218 patients des 2 groupes.

Au sein des patients appariés, la bradycardie sinusale a été significativement plus fréquente chez les utilisateurs de cocaïne : 25 des 109 (23 %) vs 5 des 109 (5 %) non utilisateurs (p = 0,0001).

La consommation habituelle de cocaïne est apparu comme un facteur prédictif indépendant de bradycardie sinusale dont elle a multiplié par 7 le risque de survenue (intervalle de confiance 95 % [2,52 à 19,74] ; p=0,0002).

Ainsi, la consommation habituelle de cocaïne est un facteur prédictif puissant de bradycardie sinusale qui n’est pas liée au caractère récent de la consommation. Cette bradycardie sinusale pourrait être liée à une désensibilisation des récepteurs bêta-adrénergiques elle-même due à une exposition continue à la cocaïne. Il n’a été observé aucun cas de bradycardie sinusale symptomatique si bien que l’insertion d’un pacemaker n’a jamais été indiquée.



Dr Robert Haïat