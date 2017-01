Un risque élevé de démence au cours du lupus systémique

L’incidence annuelle du lupus érythémateux systémique (LES) est évaluée entre 2 et 7,6 cas pour 100 000 personnes années dans les pays développés et sa prévalence est de 97 pour 100 000 femmes et 7 pour 100 000 hommes.

Une atteinte neurologique survient chez 30 à 80 % des patients, se traduisant souvent par des troubles cognitifs dans la planification, l'attention, l'exécution et la mémoire. Cependant, le risque de démence chez les sujets atteints de LES n'est pas connu.

Une équipe Taïwanaise a évalué l'incidence de la démence dans une population de 1 074 patients atteints de lupus et 5 370 contrôles ne souffrant pas de cette maladie, appariés en âge et en sexe,

tous issus d'une cohorte nationale constituée entre 2004 et 2008.

L’évolution des participants a été suivie jusqu'à un éventuel diagnostic de démence ou jusqu'au 31 décembre 2010.

Le taux de démence « incidentes » chez les malades est de 357 pour 100 000 personnes années contre 180 pour 100 000 personnes années chez les contrôles. En analyse de régression, après ajustement pour les autres facteurs de risque de démence, les sujets atteints de lupus avaient un risque plus que doublé de développer une démence par rapport aux sujets contrôles (Hazard ratio 2,14 p < 0,001).

Dr Juliette Lasoudris Laloux