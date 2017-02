Un risque thrombotique accru quand il faut des saignées dans la Polyglobulie de Vaquez sous hydroxyurée

La Polyglobulie de Vaquez (PV) est un syndrome myéloprolifératif lié le plus souvent (dans 95 % des cas) à une mutation acquise de type V617F sur le gène de la tyrosine kinase JAK2 se traduisant par une augmentation de la masse érythrocytaire et dans 60 % des cas environ par l'association à une hyperleucocytose et /ou une hyperplaquettose.

Au plan clinique, l'évolution peut être compliquée par la survenue de thromboses veineuses ou artérielles et par la transformation en myélofibrose ou en leucémie aiguë myéloïde. Récemment, il a bien été démontré par une étude rétrospective portant sur une grande cohorte de patients, que le risque thrombotique était diminué significativement si l'hématocrite (par différents traitements comme les saignées ou l'hydroxyurée) était amené à une valeur inférieure à 45 % (Spivak JL : Blood 2002;100: 4272-4290.) Pour obtenir ce taux, il est recommandé au plan international chez les patients à fort risque vasculaire (antécédents de thrombose et/ou âge supérieur à 65 ans), d'instituer un traitement cytoréducteur qui a recours le plus souvent en première lignée à l'hydroxyurée. Cependant, chez certains malades ayant ce type de traitement, il apparaît nécessaire de recourir aussi à des saignées afin d'obtenir un hématocrite inférieur à 45 %. On peut ainsi identifier un groupe de patients qui requièrent au moins 3 saignées par an : ces patients présentent-ils un risque thrombotique accru?

C'est pour tenter de répondre à cette question que A Alvarez-Larran et coll. ont entrepris une étude dont ils rapportent les résultats.

Peut-être une indication à un traitement cytoréducteur de deuxième ligne

Cette étude rétrospective a comporté 553 patients atteints de PV observés sur une durée de 5 ans à partir du diagnostic : parmi eux, 85 (soit 16 %) bénéficiaient d’au moins 3 saignées pour équilibrer l'hématocrite (valeur médiane 4 : 3-23 ) et 448 (soit 84 %), de 0 à 2 saignées. Le groupe subissant au moins 3 saignées avait au cours du temps un hématocrite moins bien équilibré (alors que la posologie d' hydroxyurée était en moyenne plus élevée) tandis que le chiffre plaquettaire et le chiffre leucocytaire étaient similaires dans les deux groupes de patients. La probabilité de présenter une thrombose artérielle ou veineuse à 3 ans était également plus élevée dans le groupe des patients recevant au moins 3 saignées : 20,5 % versus 5,3 % dans l'autre groupe (P < 0,0001). En analyse multivariée, les facteurs de risque indépendants de thrombose étaient la dépendance aux saignées (risque relatif [RR] : 3,3; p = 0,002) et la présence d'une thrombose au diagnostic (RR : 4,7; p < 0,0001). Une proportion plus importante de patients dans le groupe recevant au moins 3 saignées répondait aux critères définis par l'European LeukemiaNet de résistance ou d'intolérance à l'hydroxyurée (18,7 % versus 7,1 % dans l'autre groupe ; p = 0,001) du fait essentiellement de toxicité extra-hématologique (Barbui T et al. : [for the European LeukemiaNet] : J Clin Oncol., 2011; 29: 761-770.)

Ainsi , au cours de la PV, cette étude identifie un groupe de patients qui nécessite un nombre de saignées égal ou supérieur à 3 pour l'équilibre de leur hématocrite et qui présente un taux significativement augmenté de thromboses. En outre ce groupe reçoit en moyenne une posologie d'hydroxyurée plus élevée suggérant qu'il présente une PV de capacité proliférative probablement plus importante. Si ces résultats sont confirmés par une étude prospective où les sous-groupes de patients sont clairement prédéfinis (ainsi que les critères d'indication des saignées), ce groupe de patients pour qui le besoin en saignées est plus important pourrait bénéficier de l'indication d'une deuxième ligne de traitement cytoréducteur.

Dr Sylvia Bellucci