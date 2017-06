Un score pour prédire le risque d’insuffisance cardiaque congestive chez l’hypertendu

In fine, un score de risque d’ICC à 5 ans a été élaboré à partir de 10 facteurs de risque significatifs : (1) traitement (hazard ratio [HR] = 0,50 ; intervalle de confiance à 95 % [IC95] de 0,36 ­ 0,69) ; (2) âge (HR = 1,52 ; IC95 de 1,3 à 1,78 par tranche d’âge de 5 ans) ; (3) cholestérol sérique total (HR = 0,83 ; IC95 de 0,73 à 0,96) ; (4) tabagisme (HR = 1,74 ; IC95 de 1,10 à 2,75) ; (5) fonction rénale (HR = 0,93 ; IC95 de 0,87 à 1,00 pour chaque augmentation du débit de filtration glomérulaire de 5 ml/min/1,73 m2) ; (6) indice de masse corporelle (HR = 1,05 ; IC95 de 1,01 à 1,09 pour une augmentation de 1 kg/m2) ; (7) antécédent d’infarctus du myocarde (HR = 3,07 ; IC95 de 1,76 à 5,34) ; (8) antécédent d’accident vasculaire cérébral (HR = 3,03 ; IC95 de 1,47 à 6,25) ; (9) diabète à l’état basal (HR = 1,63 ; IC95 de 1,01 à 2,63) ; (10) rapport PA systolique /PA diastolique (HR = 1,36 ; IC95 de 1,17 à 1,58). Ce modèle a été ensuite transformé en un système intégrant chacun des facteurs et des points permettant de calculer le risque d’ICC.

Au total, 30 facteurs ont été pris en compte à l’état basal et testés dans le cadre du modèle des risques proportionnels de Cox, avec ajustement en fonction de chaque essai randomisé. Le traitement antihypertenseur a été associé à une réduction significative de l’incidence de l’ICC de 50 % et aucune interaction n’a été mise en évidence, que ce soit avec l’étude ou toute autre covariable.

L’hypertension artérielle (HTA) est associée à un risque élevé d’insuffisance cardiaque congestive (ICC) tout au moins à long terme. Un score permettant d’évaluer ce risque a été mis au point à partir des données recueillies dans quatre essais randomisés de grande envergure, irréprochables d’un point de vue méthodologique : Coope, SHEP, STOP and SYST­EUR. Au total, la population qui a permis d’atteindre cet objectif se compose de 18 795 hypertendus, répartis en 2 sous-groupes comparables : (1) l’un pour construire le modèle ; (2) l’autre pour le valider. L’association entre chaque covariable et l’incidence de l’ICC a été testée en analyse univariée puis multivariée jusqu’à atteindre le seuil de signification statistique pour toutes les covariables.

Références

