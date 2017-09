Un séjour en réanimation s’impose après une craniotomie pour tumeur cérébrale

Au décours d’une craniotomie pour tumeur cérébrale, les patients sont habituellement admis en service de réanimation en raison d’un fort taux attendu de complications (13–27 %), soit majeures (hématomes, œdème cérébral, convulsions) soit mineures (nausées et vomissements postopératoires (PONV), les mineures pouvant faire le lit des majeures. Le but de cette étude prospective, observationnelle et analytique conduite de janvier 2011 à janvier 2012, dans un hôpital universitaire français chez des patients âgés de plus de 18 ans, a été d‘évaluer l’incidence et le délai de survenu des complications neurologiques et autres après chirurgie des tumeurs cérébrales et de déterminer les facteurs associés, ainsi que les causes de réadmission en réanimation.

Cent quatre-vingt-huit patients ont été inclus (178 chirurgies réglées, 10 chirurgies urgentes). Trois patients sont décédés et 21 patients (11 %) ayant été laissés sous sédation 3 heures après l’acte chirurgical, ce sont les 167 autres qui ont fait l’objet de l’étude (âge moyen 57 ans, 51 % d’hommes, première chirurgie pour 74 % d’entre eux, gliomes malins 31 % et méningiome 28 %). Avant la chirurgie, 49 (29 %) patients avaient présenté des convulsions et 42 (25 %) un déficit moteur, 92 (55 %) n’avaient eu aucune complication, 51 (31 %) une seule complication, 17 (10 %) 2 complications et 7 (4 %) plus de 2.

Tous les patients avaient reçu avant l’intervention : méthylprednisolone 2 mg/kg (poursuivie après la fin de l’intervention), anticonvulsivants (lévétiracétam 1 g, 2 fois par jour, poursuivi pendant 7 jours sauf en cas de tumeur de la fosse postérieure), acétaminophène et tramadol ou néfopam avant et après chirurgie. La thromboprophylaxie a été introduite 48 heures après la chirurgie. En peropératoire, tous ont reçu des amines afin de maintenir la PAM > 65 mmHg et ont été réchauffés.

Tous ont été réveillés immédiatement et extubés dans l’heure, s’ils étaient en état stable.

Suites difficiles pour 31 % des patients

En postopératoire, 31 % des patients ont présenté au moins une complication (25 % ont eu nausées et vomissements postopératoires en l’absence d’administration systématique d’antiémétiques à titre préventif) et 16 % au moins une complication neurologique (7 % un déficit moteur, 6 % une détérioration de l’état de conscience, 4 % une dysphasie et 1 % des convulsions ; 85 % des complications neurologiques sont survenues au cours des deux premières heures postopératoires. Neuf pour cent des patients ont présenté une complication hémorragique, 9 % une complication hémodynamique (6 % de PAM > 110 mmHg), 6 % une hyperglycémie et 7 % des douleurs. Aucune complication respiratoire n’a été notée.

La survenue de complications neurologiques a été significativement associée à l’absence de déficit moteur préopératoires et la présence d’importants saignements peropératoires. Sept patients (4 %) ont dû être réadmis en ICU : 4 pour hématome cérébral, 3 pour des causes non neurologiques et 3 après chirurgie d’un gliome malin, 2 avaient été opérés en position assise ; 6 % des patients ont eu une TDM cérébrale en urgence, dont 2 % pour un hématome cérébral.

Des complications neurologiques dans 16 % des cas

Sous réserve de confirmation par une plus large cohorte de patients, les complications postopératoires, tout particulièrement les PONV, sont fréquentes après neurochirurgie des tumeurs. De plus, 16 % des patients ont présenté une complication neurologique nécessitant un séjour en réanimation afin de les détecter précocement. Un saignement préopératoire important et paradoxalement l’absence de déficit moteur préopératoire seraient prédictifs de la survenue de complications. Enfin les patients peuvent également présenter des complications après leur sortie de réanimation, tout particulièrement ceux opérés d’une tumeur de la fosse postérieure, suggérant l’opportunité d’une hospitalisation plus longue en réanimation pour ce type de patients.

Dr Bernard-Alex Gaüzère