Un seul motif par consultation ! Est-ce vraiment souhaitable ?

Paris, le samedi 22 avril 2017 – Cela se produit au moins une fois par jour. Un patient venu consulter pour une raison relativement précise évoque au moment où la consultation s’achève un autre trouble, souvent totalement dissocié. Cette nouvelle plainte nécessite un autre interrogatoire, des investigations supplémentaires et un examen : soit une seconde consultation. Majoritairement, bien qu’inquiets du retard que ne manquera pas d’engendrer cette demande supplémentaire inopinée, les médecins y répondent sur l’instant, soucieux notamment de parer à l’urgence et d’éviter l’irritation (voire l’angoisse) du malade. Pourtant, la multiplication des motifs par consultation n’est pas sans faire sourciller. Les syndicats de médecins libéraux pour souligner l’indigence des tarifs qu’ils doivent appliquer ont d’ailleurs pu il y a quelques années recommander aux médecins, en guise d’action de protestation, de restreindre chaque consultation à la prise en charge d’une seule plainte, afin de mettre en évidence la nécessité d'une amélioration certaine des conditions de rémunération.

Un pragmatisme qui fait rêver

A l’étranger, la simplification des consultations est un mot d’ordre officiel. Le National Health Service (NHS) mène ainsi régulièrement des campagnes pour rappeler ce mot d’ordre aux patients : « One problem per consultation please » proclament des affichettes pédagogiques dans les salles d’attente des praticiens. Tant de pragmatisme pourrait faire rêver les médecins français, qui n’ont souvent comme armes pour éviter l’inflation des demandes que le sermon sévère ou les menaces de représailles. Cependant, vouloir réduire une consultation à un seul ordre du jour n’est-ce pas une "utopie" réductrice et ignorant la complexité tant de la médecine, de la relation médecin/malade que de l’âme humaine en général ?

Colère et encombrement des consultations

C’est la question soulevée dans son dernier post par le docteur Jean-Claude Grange, sur son blog Docteur du 16. Evoquant la diffusion récente sur les réseaux sociaux de commentaires admiratifs de praticiens face à une campagne du NHS prônant l’unicité des demandes lors d’un rendez-vous médical, l’auteur admet que lui aussi a pu en son temps aspirer à une telle organisation. Il était alors mu, souligne-t-il, avec une pointe d’ironie dont il est coutumier : « par la colère, par le mainstream des idées faciles, par mon paternalisme et… par l’encombrement des consultations… ».

Une vision trop simpliste pour être pertinente

Pourtant, aujourd’hui, après quelques 800 billets de blogs, plaisante-t-il lui-même, sur les fondements, les enjeux et les limites de la médecine générale, il estime déplacé et inopérant le concept d’un "motif par consultation". Il remarque notamment qu’une telle stratégie va à l’encontre de l’objet même de la médecine générale, tandis qu’elle passe sous silence les nombreux cas où le trouble le plus grave du patient est d’abord masqué et n’apparaît qu’après différentes circonlocutions qui n’auraient pas été possibles si un seul motif seulement pouvait/devait être abordé. « Tout le monde connaît cette histoire de consultation : Une dame/ un monsieur vient pour a) le renouvellement de ses médicaments, b) un (petit) rhume, c) une verrue et, en fin de consultation, la main sur la poignée de la porte : "J'ai mal au mollet". Et c'est finalement une phlébite... Chaque consultation de médecine générale est unique (même ceux qui parlent de bobologie le comprendront) et dans les réunions de groupes de pairs, les cas les plus banals sont souvent ceux qui entraînent le plus loin dans le cœur du métier. Quand un patient consulte pour un "renouvellement", ce renouvellement comporte plusieurs sous motifs : faudrait-il les scinder ? Dans le cadre d'un suivi longitudinal (diachronique selon la vulgate universitaire un peu péteuse) le praticien, en accord avec son consultant, peut décider d'aborder lors de consultations successives des problèmes qui peuvent être considérés comme distincts : prévention du cancer du col et/ou régime hypocalorique et/ou autokinésithérapie pour lombalgies. Lors d'une consultation unique il est aussi possible de faire le point sur les différentes pathologies suivies afin de fournir au consultant une vision cohérente de son état de santé : plusieurs motifs, plusieurs problèmes (et vision synchronique pour les péteux). Je m'arrête là. La médecine générale peut et doit avoir une vision holistique (terme très péteux également) des patients mais il faut se méfier de cette vision globalisante qui a tendance à faire du tout médical et à médicaliser la santé » développe-t-il, témoignant que le sujet n’est pas aussi simple que pourrait le laisser supposer la formule "marketing" affichée !

La médecine, pas un produit comme les autres

De fait, pour le praticien, un tel diktat revient à transformer la médecine en objet industriel, pouvant être le cœur de cible de réclames publicitaires. « Nous sommes en plein paradoxe : les médecins (…) voudraient que les consultants hiérarchisent eux-mêmes leurs plaintes dans une démarche économique et consumériste (le principe des marketeurs influençant les industriels est : à un besoin ou à une indication correspond un produit) » remarque-t-il, jugeant d’une manière générale que cette campagne est inspirée par des impératifs économiques bien plus que médicaux.

Un patient ne devrait-il vraiment pas dire tout ça ?

Le médecin note encore qu’une telle orientation des consultations s’accommode mal de la nouvelle philosophie médicale, si fréquemment vantée et qui insiste sur l’importance d’offrir un plus grand rôle aux patients. « On pourrait dire (…) : le médecin, sous couvert des contraintes du système, choisit ce que le consultant doit et a le droit de raconter en consultation. On est loin de la décision partagée. Les associations de patients pourraient parler, à juste titre, d’abus de pouvoir ».

De l’importance de mettre à nu le patient

Au-delà de ces considérations conceptuelles, il n’a nullement échappé que le premier enjeu d’une telle campagne est la gestion du temps. « Je rappelle qu’en moyenne une consultation de médecine générale dans le NHS anglais dure sept minutes et que le temps réel en France est de moins de 15 minutes », signale-t-il. Il n’ignore pas que l’écart est en partie lié au fait que les assistantes des médecins du NHS se chargent par exemple du déshabillage des patients, de la prise de pression artérielle et autres "formalités". Mais pour le praticien, cette délégation des tâches, ce pragmatisme, cette taylorisation de l’acte médical sont à l’instar du mantra "un problème par consultation" des « négations de la médecine générale ». Il rappelle à titre d’exemple : « Déshabiller un enfant ou le faire déshabiller par la maman ou le papa ou les deux est un moment très important de la consultation et ce d'autant que les enfants sont petits. Quand je touche et parle à l'enfant que je mets à nu, j'ai une relation particulière avec lui et les questions que je lui pose, les propos que je lui tiens, fût-il un nourrisson, sont toujours fructueuses. Mon examen clinique, j'exagère, et mon examen social, et sociétal est pratiquement terminé (quand il n'y a pas de problèmes) après ce déshabillage. J'exagère bien entendu. Ah, au fait, l'enfant, combien de motifs de consultations ? » conclue-t-il.

Et vous, au bout de combien de plaintes exprimées lors d’une même consultation commenceriez-vous à vous plaindre ?

Pour lire in extenso la note du docteur Grange : http://docteurdu16.blogspot.fr/2017/04/est-ce-au-medecin-generaliste-de.html

Aurélie Haroche