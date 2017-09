Un suivi par FDG-TEP-TDM après cryo-ablation des métastases osseuses

L’objectif de la cryothérapie, en pathologie tumorale, est de détruire la tumeur par un effet de congélation des tissus. Pour atteindre cet objectif, une sonde est introduite par voie percutanée et amenée sous contrôle radiologique au centre de la tumeur. Les dispositifs de cryo-ablation utilisés en pratique permettent d’atteindre des températures de –100°C à l’extrémité de la sonde grâce à la circulation d’argon. La cryothérapie n’en est pas à ses débuts en médecine mais elle n’est utilisée dans le traitement des lésions osseuses que depuis quelques années. Elle a été initialement employée dans un but antalgique, mais la tendance actuelle dans quelques centres spécialisés est de tenter de réduire par cette méthode le volume tumoral et de freiner la progression de la lésion osseuse. La réponse au traitement peut être évaluée au moyen de la tomographie par émission de positons (TEP) couplée à la tomodensitométrie (TDM), comme en témoigne l’expérience de la Mayo Clinic.

L’étude rétrospective qui émane de cette institution a inclus consécutivement 61 patients porteurs de 81 métastases osseuses qui ont été traitées séparément par cryo-ablation, ceci entre septembre 2007 et juillet 2016. Une TEP-TDM a été réalisée avant le geste, puis au moins à deux reprises après celui-ci. Le médicament radiopharmaceutique utilisé pour l’examen a été le 18F-FDG ou la 11C-choline, selon l’origine des métastases, sachant que la choline marquée est plutôt réservée au bilan du cancer prostatique.

Une appréciation clinique mais aussi sur le SUVmax

Les patients ont été exclus en cas de traitement local intercurrent (chirurgie ou radiothérapie) ou de fracture pathologique survenue après la cryo-ablation. Plusieurs groupes ont été constitués : (1) selon l’état après cette dernière : progression locale ou non de la métastase osseuse : (2) radiotraceur utilisé. Dans tous les cas, le rapport SUVmax tumoral (maximum standardized uptake) sur SUVmax pool sanguin avant et après l’ablation ont été comparés dans les groupes précédemment définis.

Au total, 80 ablations ont été effectuées chez les 61 participants. Le 18F-FDG a été utilisé chez 32 patients et la 11C-choline chez les 29 autres. Une progression locale de la tumeur a été constatée chez 36 participants, dont 23 explorés par le 18-FDG et 13 par la 11C-choline. Dans ce cas de figure, quel que soit le traceur, le SUVmax s’est avéré plus élevé qu’en l’absence de progression tumorale sur la FDG-TEP effectuée juste après l’ablation mais aussi sur la plus tardive (p < 0,001 dans tous les cas de figure, qu’il s’agisse de FDG ou de choline). Le traitement systémique post-ablation s’est avéré identique dans les groupes comparés, qu’il y ait ou non progression de la lésion osseuse secondaire.

Au total, dans les suites d’une cryo-ablation d’une métastase osseuse, le suivi d’abord clinique peut être complété par une FDG-TEP, en sachant que l’augmentation du SUVmax doit faire suspecter une progression de la lésion traitée.

Dr Philippe Tellier