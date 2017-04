Un tableau de la myélofibrose en France

C’est une première analyse de l’observatoire de la myélofibrose, le plus rare des syndromes myéloprolifératifs Ph-négatifs, en France qui a été présentée par une équipe multicentrique. Regroupant 527 patients provenant de 26 centres, les résultats montrent que ces patients d’un âge médian de 71 ans avec un ratio masculin de 1,7 présentent une myélofibrose primitive dans 60 % des cas et une myélofibrose secondaire dans 36 % des cas. La moitié sont en performance status 0, et 22 % ont des antécédents cardio-vasculaires, 77 % une splénomégalie, 21 % des signes généraux, des LDH élevées dans 97 % des cas, des blastes circulants dans 41 % des cas et un taux d’hémoglobine médian à 109 g/L. Le cariotype est normal chez 54 % des personnes chez lesquelles il a pu être déterminé. Enfin, 60 % sont JAK2 V617F positifs. Une analyse plus fine des traitements en fonction de l’évolution de la pharmacopée disponible doit encore être réalisée.

Dr Dominique-Jean Bouilliez