Un test sanguin pour faciliter le choix d’un traitement ciblé dans le cancer du poumon

L’examen anatomopathologique des cancers du poumon non à petites cellules (non-small cell lung cancer ou NSCLC) permet d’établir le diagnostic mais également d’étudier les mutations génétiques associées, qui conditionnent le traitement ciblé. Cependant, un quart des patients ne sont pas candidats à la biopsie ou la quantité de leur prélèvement est insuffisante. De plus, les biopsies peuvent être à l’origine, outre d’un inconfort, d’hémorragies, d’infections ou de pneumothorax. Enfin, le traitement des échantillons puis leur lecture et interprétation nécessitent du temps. Ainsi, il est estimé que 80 % des patients n’ont pas les résultats concernant les mutations génétiques au moment de leur 1ère consultation oncologique. Et jusqu’à 25 % commencent leur traitement avant l’obtention de ces informations. Or, le traitement diffère en fonction des mutations retrouvées. C’est pourquoi l’équipe de Mellert a développé un test sanguin pour rechercher les mutations les plus fréquentes des NSCLC actuellement détectées en anatomie pathologie. Il s’agit des mutations du gène de l’EGFR (epidermal growth factor receptor) dont les variants L858R et A750 sont favorables à un traitement par inhibiteur des EGFR ; de la mutation T790M de l’EGFR qui entraîne à l’opposé une résistance au traitement, les variants du gène KRAS (variant G12C/D/V) et la fusion de 2 gènes : EML4-ALK.

Les tumeurs sensibles aux inhibiteurs des EGFR tyrosine kinase peuvent être traitées par gefitinib, erlotinib et afatinib.

La mutation EGFR T790M est reconnue comme un mécanisme de résistance au traitement mais désormais on peut utiliser l’osimertinib dans ces cas.

Les réarrangements ALK excluent en général les mutations EGFR et KRAS et ces patients ne répondent pas aux inhibiteurs des EGFR tyrosine kinase. Ils peuvent cependant bénéficier de traitements incluant crizotinib, ceritinib et alectinib.

Droplet Digital PCR, des résultats en 72 heures

Le test sanguin développé par l’équipe de Mellert, appelé Droplet Digital PCR or ddPCR permet d’identifier spécifiquement les mutations de l’ADN et des variants d’ARN provenant des tumeurs et circulant dans le sang.

Dans une étude menée sur 219 patients et 30 témoins, la sensibilité clinique varie de 78,6 % à 100 % et la spécificité de 94,2 % à 100 %. La concordance des tests varie de 88,9 % à 100 % avec une moyenne de 97 % pour tous les variants.

L’équipe a étudié 1 643 échantillons de NSCLC et obtenu des résultats en moins de 72 heures pour 94 % des échantillons ; 10,5 % des échantillons avaient une mutation de EGFR sensible aux traitements, 13,8 % une mutation de résistance aux inhibiteurs de l’EGFR, 13,2 % des mutations de KRAS et 2 % des mutations de EML4-ALK.

Il est donc possible d’identifier à partir du sang total des mutations de l’ADN et des variants d’ARN dans les NSCLC.

Les résultats s’obtiennent en 72 heures, avec peu de faux positifs, facilitant une prise de décision thérapeutique plus rapide et limitant les effets contraignants et indésirables des biopsies.

Dr Sylvie Coito