Un traitement médical de la maladie de Lapeyronie

La maladie de Lapeyronie n’est pas rare, 3 à 9 % des hommes seront touchés un jour ou l'autre, mais seulement 5 à 10 % sont atteints par une forme entraînant des déformations ou des gênes importantes. Elle apparaît le plus souvent vers 55 ans, mais peut survenir de l'adolescence à un âge très avancé. L'origine de la maladie est mal connue. Elle est due à une inflammation de l'enveloppe du corps caverneux qui cicatrise en laissant place à une fibrose qui déforme la verge. A son début, la maladie se manifeste par une douleur qui disparaît en 6 à 8 mois à la fin de la période inflammatoire. La déformation est généralement dorsale, mais aussi latérale, ventrale ou mixte. La fibrose peut également uniquement se manifester par un raccourcissement du pénis. La maladie s’accompagne généralement de troubles de la fonction érectile. Le diagnostic simple repose sur la palpation de la verge.

La prise en charge diffère selon le moment du diagnostic. Dans la première année, quand la maladie est évolutive, aucun traitement médical n’est vraiment efficace. Des tractions de la verge à l’aide d’une extenseur pénien, porté 3 heures par jour pendant 6 mois, sont possibles avec, semble t-il, 60 % d'amélioration

Quand la déformation est fixée, différentes solutions chirurgicales sont possibles.

Par ailleurs, un traitement médical est désormais possible : le Xiapex qui est déjà utilisé pour le traitement de la maladie de Dupuytren et qui s’injecte directement dans la fibrose. Il s’agit d’une collagénase qui « casse » la structure du collagène. Deux injections sont réalisées à trois jours d'intervalle, dans la zone de fibrose et sous anesthésie locale. En cas d'amélioration, le protocole est recommencé toutes les six semaines, jusqu'à huit injections au total, avec une efficacité moyenne de 65 %, la réduction de courbure étant de 15 à 20 degrés. Actuellement non remboursé, son coût varie de 1 500 à 6 000 euros selon le nombre d’injections. Ce traitement devrait permettre d’éviter le recours à la chirurgie pour une partie des patients.

Dr Emmanuel Cuzin