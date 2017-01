Une Académie de médecine plus jeune, plus féminine et plus en phase avec le monde actuel : le programme du nouveau Président

Paris, le mercredi 4 janvier 2016 – L’image d’une Académie de médecine composée de praticiens blanchis sous le harnais, éloignés des préoccupations centrales des professionnels de santé et des patients, a vécu.

Dotée d’une équipe de communication active et dynamique, l’Académie de médecine a su mettre en avant ses prises de position ces dernières années pour imposer sa perception, souvent particulière, des enjeux de santé publique. Cependant, dans l’esprit de beaucoup l’institution n’est plus un acteur de premier plan, susceptible de jouer un rôle déterminant. Tant et si bien que même lorsqu’elle est à l’origine de programmes majeurs, son impulsion est passée sous silence : ainsi, si le dernier rapport de l’Académie sur l’alcoolisme fœtal a inspiré au ministère de la santé une campagne de sensibilisation sur le sujet, la contribution de l’institution n’a jamais été citée. Quand ils ne sont pas utilisés sans être évoqués, certains de ses avis sont moqués ou déconsidérés, tandis que ses membres sont perçus comme d’un autre temps. A juste titre dans de nombreux cas : les praticiens qui honorent l’Académie de médecine ont fréquemment dépassé l’âge de la retraite et un grand nombre parmi eux se méfient de certains aspects de la modernité.

Représenter la médecine actuelle

Aujourd’hui, Claude Jaffiol, ancien chef du service d’endocrinologie du CHU Lapeyronie, veut faire bouger les lignes, les idées préconçues comme les faits depuis trop longtemps établis. Dans un discours d’intronisation inattendu hier, il a défendu ses ambitions pour la vieille dame de la Rue Bonaparte. « Représentons-nous réellement la médecine actuelle ? » a interrogé le président. De nombreux éléments concourent à répondre négativement à cette question. L’absence d’abord de généralistes « nous cloue au pilori de l’irréalisme » a tancé le professeur Jaffiol. « Il est temps de montrer que nous sommes bien dans la vraie vie de la médecine et de la santé ; il en va de notre crédibilité. (…). Espérons que nous créerons enfin l’événement en élisant cette année un médecin généraliste » a exhorté le président de l’Académie. Outre cette élection espérée, l’Académie s’impliquera cette année dans « la formation et la motivation des médecins généralistes à la prise en charge des patients bariatriques avec la mise en place d’une plate-forme commune sous l’égide des sociétés savantes des chirurgiens bariatriques, des nutritionnistes et des généralistes ». Claude Jaffiol a également défendu la nécessité d’inclure un plus grand nombre de femmes au sein de l’Académie et de lui offrir un visage plus jeune. S’inscrivant dans cette dynamique, un livre grand public sur la santé au féminin chez Albin Michel devrait être labellisé pour la première fois "Académie nationale de médecine" et un hommage officiel sera rendu à Marie Curie cette année. Claude Jaffiol souhaite encore que des collaborations inter académiques permettent à l’institution d’élargir son champ de réflexion à des domaines intéressant la médecine, telles l’économie, la sociologie ou encore les nouvelles technologies.

Gagner la bataille de la communication

Cette "révolution" intérieure que souhaite initier Claude Jaffiol ne saurait être totale sans un engagement déterminé dans la guerre de la communication. Si ces dernières années, grâce notamment au travail de l’attachée de presse très dynamique de l’Académie, la visibilité de cette dernière n’a cessé de s’accroître, il est nécessaire de transformer l’essai. « Nous devons nous affranchir des lourdeurs académiques pour être dans le temps médiatique tout en nous réservant le droit à la réflexion » estime Claude Jaffiol qui fourmille d’idées. Il préconise notamment de moderniser le site de l’Académie, de « combler le retard » concernant la diffusion du Bulletin de l’Académie et d’en proposer une version en anglais (sans pour autant renoncer à la défense de la francophonie). D’une manière générale, le Président souhaite confier à une « cellule de la communication » un travail de fond pour renforcer la présence et le rôle de l’Académie de médecine au sein de la société. Une étape sans doute majeure dans l’histoire de la maison.

Aurélie Haroche