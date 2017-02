Une alternative au polyéthylène glycol pour la préparation du côlon

En revanche, il a été noté beaucoup plus souvent (70 vs 36 %) l’absence de fèces dans les 2 extrémités coliques pour les opérés du groupe P, mais cette différence disparaît si l’on ne s’intéresse qu’aux colons sténosés à plus de 2/3 de leur lumière.

L’étude a été menée de 2009 à 2011, et tous les patients ont eu la même antibioprophylaxie orale et intraveineuse. La technique opératoire a été identique et, notamment, les résidus fécaux rencontrés dans les extrémités proximale et distale ont été évacués dans des compresses avant l’anastomose, toujours mécanique. On a abondamment lavé au sérum salé la grande cavité, puis, après fermeture aponévrotique, la paroi. Le drainage aspiratif a été laissé à la discrétion du chirurgien.

Références

