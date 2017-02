Une (autre) quadruple thérapie pour éradiquer Helicobacter pylori

Au cours de cette dernière décennie, l’Helicobacter pylori est devenu de plus en plus résistant aux antibiotiques, et en particulier aux macrolides comme la clarithromycine. Des quadruples thérapies ont alors été mises en œuvre, et leur évaluation est encore en cours. Une étude chinoise y participe, en comparant l’amoxicilline et la tétracycline dans ce type de traitement.

La combinaison standard classique est une trithérapie composée d'oméprazole, d'amoxicilline et de clarithromycine durant 7 jours. Quant à la quadruple thérapie utilisée en cas de non-éradication de la bactérie, elle fait appel à trois antibiotiques (bismuth, métronidazole et tétracycline) en plus de l'oméprazole, à prendre pendant 10 à 14 jours.

Une équipe chinoise réunie autour de Qi Chen (Université de Shangaï) a voulu comparer l'efficacité et la sécurité d'une quadruple thérapie comprenant soit de la tétracycline, soit de l'amoxicilline, au travers d'une étude randomisée de non-infériorité ; 312 patients y étaient inclus, avec une histoire personnelle de deux échecs thérapeutiques. Ils ont été randomisés pour recevoir un traitement de 14 jours comprenant 2 x 30 mg/j de lansoprazole, 2 x 220 mg/j de bismuth, 4 x 400 mg/j de métronidazole, et soit 3 x 1g/j d'amoxicilline, soit 4 x 500 mg/j de tétracycline. La sensibilité microbienne était évaluée par la méthode de dilution en gélose, et le critère primaire d'évaluation était le taux d'éradication de H. pylori six semaines après le début du traitement.

Suivant le type d'analyse d'intention de traiter retenu, le taux d'éradication s'élevait entre 88,5 % et 93,7 % pour l'amoxicilline, et de 87,2 % à 95,3 % pour la tétracycline. Le taux de résistance à l'antibiotique était, pour l'amoxicilline, la tétracycline et le métronidazole, respectivement de 8,3, 1,0 et 87,8%. La résistance au métronidazole n'affectait l'efficacité d'aucun des deux traitements comparés, la non-infériorité étant par ailleurs confirmée (p < 0,025).

L'intérêt de cette étude pour la pratique clinique est confirmée par ses résultats secondaires: la compliance était meilleure dans le groupe amoxicilline, et les effets secondaires modérés ou graves y étaient moins nombreux. L'alternative amoxicilline dans la quadruple thérapie d'éradication d'H. pylori est donc intéressante, car elle est aussi efficace tout en se montrant plus sûre et génératrice d'une meilleure compliance thérapeutique.

Dr Claude Leroy