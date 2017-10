Une complication rare des produits de contraste iodé

Le Iodide Mumps, sialadénite liée à l’iode, est une complication rare, retardée, non allergique des produits de contrastes iodés (PCI) se manifestant par une augmentation de volume des glandes salivaires sous-mandibulaires et/ou parotidiennes associée à un œdème des tissus sous cutanés entrainant de volumineux œdèmes cervicaux pouvant être confondus avec les angio-œdèmes histaminiques ou bradykiniques. Après avoir rapporté un cas de l’hôpital Tenon, Aurore Hamelin signalait qu’environ 50 cas ont été rapportés avec différents types de PCI. Ces réactions surviennent habituellement dans les 48h après une injection de PCI. Aucun cas sévère n’a été rapporté. Le scanner permet de confirmer le diagnostic. Les corticoïdes et antihistaminiques sont inefficaces et l’œdème peut persister une semaine. Le mécanisme du Iodide Mumps est inconnu mais l’hypothèse principale est un phénomène idiosyncrasique lié à une toxicité directe de l’iode accumulé dans les glandes salivaires, sur les canalicules glandulaires. Cette réaction serait favorisée par l’insuffisance rénale. Quoi qu’il en soit, le Iodide Mumps qui est une complication rare et bénigne des PCI ne doit pas faire contre-indiquer ces derniers en l’absence d’alternative.

Aucune exploration allergologique n’est nécessaire.

Dr Dominique-Jean Bouilliez