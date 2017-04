Une épidémie de brucellose humaine qui s’étend (en Chine)

La brucellose est l’une des zoonoses les plus importantes à l’échelon mondial. Elle a refait son apparition en Chine, notamment dans le nord du pays, au sein de la province de Shanxi où le développement de l’élevage s’est accéléré au cours des dernières années. L’incidence plutôt élevée de la brucellose n’a pas suscité beaucoup d’attention auprès des chercheurs, tout au moins dans un premier temps. L’étude réalisée par Q. Chen et coll. s’est attachée à préciser les variations caractérisant l’épidémie de brucellose humaine dans la province de Shanxi, entre 2005 et 2014. Son objectif a été également d’identifier les villes à haut risque et les regroupements de cas dans l’espace et le temps. Ces informations sont en effet nécessaires pour décider de la décentralisation des ressources affectées au contrôle de la maladie, en les transférant, par exemple, au moins en partie des villes vers les régions endémiques (particulièrement celles situées dans les zones les plus sensibles).

Les données ont été extraites du registre national colligeant les notifications des maladies infectieuses afin de décrire l’incidence ainsi que la distribution spatio-temporelle de la brucellose humaine dans la province de Shanxi. Un système d’information géographique a été utilisé pour identifier les villes à haut risque. La détection des regroupements de cas de brucellose humaine dans l’espace et le temps, au cours des dix dernières années, a été réalisée au moyen d’un logiciel statistique spécifique, en l’occurrence le Space-Time Scan.

Entre 2005 et 2014, ont été enregistrés au total 50 002 cas de brucellose humaine dans la province de Shanxi, avec une distribution préférentiellement masculine (ratio H/F=3,9:1). L’incidence des cas rapportés a augmenté de manière considérable au cours de cette période, passant de 7,0/100 000 en 2005 à 23,5/100 000 en 2014, soit une hausse annuelle moyenne de + 4,5 %. Ne serait-ce qu’en 2014, le diagnostic a été porté, avec retard, dans 33,8 % des cas. La proportion des centres urbains affectés est passée de 31,5 % en 2005 à 82,5 % en 2014. Les zones à haut risque se sont déplacées des villes du nord vers celles du centre puis du sud de la province du Shanxi, où se trouvent côte à côte des bassins et des hauts plateaux, formant un environnement propice à la pratique de l’élevage. Au cours de la décennie écoulée, il a été détecté 55 regroupements de cas de brucellose humaine dans le temps et l’espace, tous situés dans des centres urbains à haut risque.

Ces derniers ont été observés en toute saison et la localisation de certains d’entre eux n’a pas varié au cours du temps.

En conclusion, au cours de la dernière décennie, l’épidémie de brucellose humaine dans la province de Shanxi s’est aggravée. Les zones à haut risque se concentrent désormais dans certaines villes situées dans des bassins ou les hauts plateaux qui les jouxtent. Il existe des regroupements de cas dans l’espace et le temps, dont certains restent stables dans le temps. Les cas diagnostiqués trop tardivement ne sont pas rares. Des ressources plus importantes devraient être allouées et décentralisées pour freiner la progression de la zoonose et permettre son diagnostic rapide dans les centres urbains à haut risque.

Dr Philippe Tellier