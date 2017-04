Une infirmière libérale grièvement blessée par un patient

Buhl, Haut-Rhin, le vendredi 7 avril 2017 – Hier à 8 heures du matin, à Buhl, une infirmière libérale âgée d’une cinquantaine d’années a été grièvement blessée à l’arme blanche par un patient chez qui elle se rendait pour lui prodiguer des soins.

Elle a été poignardée à trois reprises à la poitrine et à la main gauche selon un rapport du Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin (CODIS 67), qui l’a transportée en « urgence absolue » vers l’hôpital de Hautepierre.

L’agresseur s’est ensuite retranché dans son appartement avant d’être arrêté au cours d’une interpellation mouvementée durant laquelle les militaires du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) ont dû faire usage de leur pistolet à impulsions électriques pour le maîtriser après qu’il soit parvenu à blesser un gendarme.

Le suspect a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre aggravé. Le parquet de Strasbourg a ordonné qu'il soit examiné par un psychiatre, lequel a considéré que son état était incompatible avec la garde à vue. Le quinquagénaire a été hospitalisé en psychiatrie, il souffrirait de schizophrénie.

