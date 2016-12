Une jeune femme devient mère grâce à la congélation de son tissu ovarien à l’âge de neuf ans

Londres, le lundi 19 décembre 2016 - Souffrant de thalassémie, Moza Al Matrooshi avait dû subir dans son enfance une chimiothérapie. Bien qu’âgée seulement à l’époque de neuf ans, un prélèvement de ses tissus ovariens avait été réalisé et congelé. A 20 ans, la jeune fille était victime des effets secondaires du traitement : la ménopause semblait débuter. Les équipes du Portland Hospitalor Women and Children (Londres) lui ont alors proposé de lui transplanter les tissus ovariens congelés dans son enfance. La jeune femme a ensuite suivi un cycle de stimulation hormonale et une fécondation in vitro a été réalisée qui a permis à Moza Al Matrooshi de voir naître son premier enfant. « C'est la première fois que la procédure réussit sur une fille prépubère », constate dans le communiqué la Pr Helen Picton, qui avait congelé en 2001 le tissu ovarien de Moaza Al Matrooshi. Cette première rappelle une nouvelle fois l’importance d’aborder la question de la préservation de la fertilité avec les sujets atteints de cancer, y compris chez les enfants.

M.P.