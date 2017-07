Une liposuccion pour le lymphœdème évolué

Le lymphœdème (LPD) est une maladie progressive et incurable, altérant la qualité de vie, résultant d’un déséquilibre entre la production et le transport de la lymphe. Au niveau des membres inférieurs, il peut être uni ou bilatéral, primitif (L1) ou secondaire (L2), mais toujours traduit pas une hypertrophie du tissu adipeux et fibreux.

Le L1 est attribué à un dysfonctionnement du système lymphatique, d’origine génétique, présent à la naissance.

Le L2 peut être causé par un traumatisme, une brûlure, une radio ou chimiothérapie, et surtout un curage inguinal perturbant l’écoulement lymphatique.

En l’absence de traitement curatif, la compression locale par vêtements sur mesure, la lutte contre le surpoids et l’exercice représentent les seuls recours. Les anastomoses lymphoveineuses ne donnent guère de résultats satisfaisants.

Des auteurs hollandais proposent une autre technique dans cette indication, la liposuccion. Pour en évaluer l’intérêt, ils ont inclus dans leur étude menée de 2006 à 2013 les patients porteurs d’un L1 ou L2 unilatéral, après échec de la compression, avec un volume jambier (VJ) ≥15 % à celui de la jambe opposée (mesuré par optoélectronique), et sans cancer en cours.

La liposuccion, (sous garrot pneumatique avant 2009), a été faite avec des canules électriques de 3 mm introduites par 10 à 12 incisions, après infiltration de la cuisse (et de la jambe après 2009) par 3 l de sérum salé (avec lidocaïne, adrénaline et Na2CO3). Après levée du garrot, était confectionné un bandage compressif, tandis que les incisions étaient laissées ouvertes (drainage). En postopératoire, des bandages étaient appliqués en plusieurs couches (mousse et coton), des orteils jusqu’à l’aine, puis des vêtements adaptés portés 24h/24, d’autres sur mesure étant confectionnés à 8 j et 3 mois. Les opérés, continuant cette compression, un régime et de l’exercice, ont été revus régulièrement pendant 2 ans avec mesure de leur VJ.

Régression de volume de la jambe de 79 % pour les L1 et 101 % pour les L2 à deux ans

Cette prise en charge a concerné 47 L1 à début tardif (30 femmes), et 41 L2 (37 femmes), le plus souvent en rapport avec un cancer gynécologique, urologique ou cutané, avec curage inguinal. En moyenne, le volume de graisse aspirée a été de 3,8 l et la durée moyenne de séjour de 18 j.

Chez les patients avec un L1, la différence de VJ par rapport au membre sain a été 79 % à 2 ans (passant de 3 686 ml à 761), le VJ passant de 13 095 ml à 9 425 ml.

Chez les patients avec un L2, le VJ est même devenu inférieur à celui de la jambe saine à 2 ans avec une réduction de 101 %, et le VJ est passé de 12 728 à 9 088 ml en moyenne. Le nombre de poussées annuelles de cellulite a considérablement diminué chez tous les LPD.

Ces résultats ont été d’autant meilleurs que la différence de VJ entre les 2 membres était élevée, et encore supérieurs chez les hommes.

Dr Jean-Fred Warlin