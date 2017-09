Une meilleure prise en charge des FA non valvulaires avec les AOD!

Alors que les antivitamine K sont, tout au moins aux Etats Unis avec la warfarine, le traitement standard de la fibrillation atriale (FA) en prévention de la survenue d’un accident thrombo-embolique, notamment vasculaire cérébral, plusieurs études ont montré qu’ils sont sous-utilisés dans cette indication.

Cette sous-utilisation des AVK est liée à plusieurs facteurs parmi lesquels la nécessité de surveiller fréquemment l’anticoagulation, d’ajuster souvent la posologie, de tenir compte des très nombreuses interactions avec les aliments ou les médicaments.

La mise sur le marché des anticoagulants directs a peut-être amélioré le taux d’anticoagulation des patients en FA mais aucune étude d’envergure n’a été conçue pour le déterminer. C’est ce qui a poussé Marzec et coll. à tenter d’évaluer l’effet des AOD sur l’anticoagulation globale des patients présentant une FA non liée à une valvulopathie.

L’étude a porté sur 655 000 patients qui avaient une FA non valvulaire, un score CHA2DS2-VASc >1 et qui avaient été inclus, entre avril 2008 et septembre 2014, dans le registre cardiovasculaire PINNACLE.

Davantage d’anticoagulants prescrits, surtout des AOD

Le taux global de prescription d’anticoagulants a augmenté passant de 52,4 % à 60,7 % (p pour la tendance < 0,01).

Le taux global de prescription de warfarine a diminué, passant de 52,4 % à 34,8 % (p pour la tendance <0,01) et celui des AOD a augmenté passant de 0 % à 25,8 % (p pour la tendance < 0,01).

Les scores CHA2DS2-VASc élevés sont associés à un taux plus important de prescription d’anticoagulants oraux (odds ratio [OR] 1,06 ; intervalle de confiance [IC] 95 % : 1,05 à 1,07), mais à une utilisation moindre des AOD (OR 0,97 ; IC 95 % : 0,96 à 0,98).

Des variations significatives dans le traitement de la FA en pratique médicale ont été mises en évidence en ce qui concerne l’anticoagulation orale très sous-utilisée chez des patients qui y seraient pourtant éligibles (rapport de risques moyen [RRM] 1,52 ; IC 95 % : 1,45 à 1,57) et celle des AOD (RRM 3,58 ; IC 95 % : 3,05 à 4,13), prescrits plus volontiers chez les patients plus jeunes et en meilleure santé.

En conclusion, l’introduction des AOD en pratique quotidienne de routine a amélioré le taux global d’anticoagulation des patients en FA. Il faut cependant souligner que des écarts significatifs persistent et qu’il existe de significatives variations dans la prescription des anticoagulants en général et dans celle des AOD en particulier.

Dr Robert Haïat