Une meilleure qualité de vie quand la rosacée est traitée par une crème à l’ivermectine

Le traitement topique de la rosacée faciale repose classiquement sur les crèmes à base de métronidazole. Depuis plus d’un an est également proposée une crème à base d’ivermectine avec une efficacité comparable mais semble-t-il une réponse plus rapide et plus durable.

Une étude menée en France (Bordeaux, Nice) et dans des départements de dermatologie européens s’est attachée à évaluer une autre dimension de l’effet thérapeutique : l’amélioration de la qualité de vie chez des patients atteints de rosacée modérée à sévère recevant soir la crème à base d’ivermectine à 1 % soit le gel au métronidazole à 0,75 %.

Neuf cent soixante-deux patients répartis en deux groupes ont ainsi appliqué l’un ou l’autre topique pendant 16 semaines. Ils ont été évalués à la fin de la phase thérapeutique de 16 semaines puis à 52 semaines avec mesure de scores spécifiques (Dermatology Life Quality Index) et non spécifiques de qualité de vie.

Que ce soit à 16 semaines ou à 1 an ces scores étaient significativement meilleurs dans le groupe ivermectine que dans le groupe métronidazole : 0,94 dans le groupe ivermectine vs 0,91 dans le groupe métronidazole à 16 semaines avec un p < 0,05. Les chiffres correspondants à 1 an sont respectivement de 0,95 vs 0,90 avec là encore un p < 0,05.

Les résultats de cette étude, portant sur un nombre important de patients, confirment que l’ivermectine topique est efficace dans la rosacée papulo-pustuleuse et que cette efficacité clinique se double d’un effet favorable incontestable sur les troubles psychologiques (en particulier anxiété et dépression) parfois associés à cette maladie.

Dr Patrice Plantin