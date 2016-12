Une méthode atypique de renforcement musculaire

Une équipe bruxelloise du CAPS (centre d’aide à la performance sportive) a expérimenté les effets réels et effectifs apportés par une méthode atypique de musculation, dite « 3/7 ». Celle-ci se définit par 5 séries de répétitions successives, avec incrémentation du nombre de répétitions (de 3 à 7) et une période de récupération très courte entre les séries (15 s).

Dans un essai clinique, 38 sujets jeunes (entre 18 et 26 ans) ont été inclus dans 3 groupes. Pendant 8 semaines et 2 fois par semaine, ils ont suivi un entrainement de renforcement musculaire en développé –couché.

Alors qu’un groupe suivait la méthode « 3/7 », les 2 autres suivaient des protocoles plus classiques avec 4 ou 8 séries de répétitions de nombre constant (6) et avec un temps de récupération plus long (2,5 min). Quant à la charge maximale utilisée, elle était identique dans les 3 groupes, à savoir 70 % de la RM (force maximale). Afin d’évaluer les impacts respectifs des interventions, outre la RM, la mesure de la force s’est également faite à l’aide d’un ergomètre isocinétique, plus précis dans la mesure des pics de couple.

A l’analyse des résultats, l’augmentation de la RM était significativement plus importante (p < 0,05) pour les protocoles 3/7 et 8x6 (respectivement +29,8 % et +35,9 %) que pour le protocole 4x6 (+21,8 %). Au bilan isocinétique, la force maximale a de même montré une plus forte progression significative avec les méthodes 3/7 et 8x6, que 4x6 (respectivement 22,4 %, 25,5 % et 9,9 %). Néanmoins en ce qui concerne le pic de puissance, le groupe expérimental 3/7 montre un gain mais non significatif, par rapport au groupe 4x6, mais pas par rapport au groupe 8x6 (respectivement 16,3 %, 8,4 % et 21,6 %).

Ainsi, les résultats semblent suggérer que cette méthode de renforcement musculaire est efficace, tout du moins dans le cadre du développement de la force maximale. Son intérêt réside en outre dans le fait qu’elle se réalise dans un temps plus court d’entraînement et avec une dose moindre de répétitions par rapport aux autres protocoles. Des études tendent à expliquer ce gain de force avec temps de récupération raccourci de par un effet hormonal (dont GH).

Anne-Céline Rigaud