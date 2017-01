Une mortalité toujours plus élevée avec le VIH

Le diagnostic précoce est la clé d’un traitement efficace contre le virus du sida. Avant l’arrivée des trithérapies en 1996, les personnes contaminées par le VIH présentaient, sauf exceptions rarissimes, une altération progressive de leur système immunitaire, puis souffraient d’infections opportunistes et décédaient du sida, prématurément.

Aujourd’hui, la situation est différente pour les personnes vivant avec le VIH et sous traitement : elles ont une espérance de vie quasiment normale. Encore faut-il apporter quelques nuances à cette vision des choses. Une étude britannique publiée en ligne le 14 décembre sur le site du Lancet Public Health révèle en effet que le taux de mortalité des personnes contaminées par le VIH est en moyenne plus élevé que celui d’une population d’âge similaire. Mais cette enquête montre surtout que la mortalité et la morbidité sont encore plus importantes quand le diagnostic est tardif. Elle souligne à nouveau à quel point la précocité du diagnostic est un facteur majeur de bon pronostic pour l’infection à VIH.

L’étude menée par le Centre de Surveillance et de Contrôle des maladies infectieuses à Londres, a reposé sur des registres précis, collectant de manière anonyme, tous les patients contaminés par le VIH en Grande Bretagne, leur état de santé au moment du diagnostic et leur éventuel décès. Ainsi, en 15 ans, entre 1997 et 2012, un diagnostic d’infection par le VIH a été posé chez 88 994 personnes. L’âge moyen au moment du diagnostic était de 31 ans pour les femmes et de 36 ans pour les hommes. La probabilité d’être en vie 1, 5, 10, 15 ans après la découverte de l’infection, est respectivement de 96 %, 94 %, 91 % et 88 %.

Le retard au diagnostic, facteur de risque de mortalité

A la fin de l’année 2012, 5 302 (soit 6 %) de ces 88 994 personnes étaient décédées de causes diverses. La mortalité globale apparaît ainsi 5,7 fois plus élevée dans ce groupe que dans la population générale. Mais surtout, la première année suivant le diagnostic, la mortalité est 24 fois plus importante parmi les patients infectés. Dans les années suivantes, cette mortalité est « seulement » 2,8 fois plus élevée que celle de la population générale. L’analyse du taux de décès en fonction du moment du diagnostic, du sexe, du mode de contamination, offre de sérieuses pistes pour améliorer le pronostic de l’infection à VIH.

La cause du décès a pu être documentée pour 4 808 patients. La majorité d’entre eux (58 %) ont succombé à une infection liée au sida, 19 % à un cancer, 19 % à une maladie cardiovasculaire, 18 % à des infections autres, 17 % à une maladies hépatique, 6 % à un abus de drogues, 5 % à un accident, 5 % à un suicide…

Un des facteurs le plus prédictif du risque de mortalité est le retard au diagnostic : le risque de décès est 10 fois plus élevé la première année en cas de diagnostic tardif par rapport aux patients ayant bénéficié d’un diagnostic rapide. Le taux de mortalité est apparu aussi plus important pour les hommes que pour les femmes, et en particulier pour les patients les plus âgés au moment du diagnostic. Les statistiques de l’enquête britannique montrent enfin que le diagnostic tardif concerne 61 % des femmes et 51 % des hommes.

Encourager le dépistage en médecine générale

« Nos résultats démontrent que le principal facteur prédictif de la mortalité lié au VIH est le diagnostic tardif, soulignent les auteurs. Malgré l’accès gratuit aux traitements antiviraux en Grande-Bretagne, la mortalité des patients VIH positif reste supérieure à celle de la population générale, le sida restant la principale cause de mortalité. Cela met en lumière l’importance d’un diagnostic et d’un traitement précoce pour réduire la mortalité prématurée liée au VIH ».

Dans un éditorial accompagnant cette publication, Margaret T. May (Ecole de santé publique, Bristol), estime qu’il existe un besoin urgent d’améliorer le dépistage pour diminuer le nombre de diagnostics tardifs, dans le cadre des soins primaires. En particulier, elle propose d’effectuer ce test chaque fois qu’une prise de sang est nécessaire par ailleurs. « Les généralistes devraient aussi faire des dépistages chaque fois qu’une infection peut être éventuellement liée au VIH, propose-t-elle. Les personnes à haut risque, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les personnes présentant des maladies sexuellement transmissibles, devraient bénéficier de tests fréquents. »

Il y a déjà eu des progrès en Grande-Bretagne, selon elle, puisque le taux de mortalité des personnes vivant avec le VIH a été divisé par deux entre la période 1998-2002 et 2008-2012. Mais des efforts supplémentaires devraient contribuer à réduire encore la mortalité liée au VIH, dans les années à venir.

Dr Martine Perez