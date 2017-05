Une option pour réduire le risque de récidives des cancers de la vessie

La plupart des cancers de la vessie (KV) n’envahissent pas la musculeuse et sont alors traités par résection trans-urétrale de tumeur vésicale (RTV), ou par instillation intra-vésicale (IIV) de chimiothérapie ou de BCG. Mais beaucoup de ces KV récidivent dans les 5 ans sous forme de tumeurs invasives ou non. Cette évolution défavorable est favorisée par différents facteurs : présence de carcinome in situ, nombre, taille, grade (différenciation) et stade de la tumeur, tabagisme, certains médicaments, exposition à certains solvants, eau arseniquée, irradiations ou bilharziose. Récemment, on a en outre impliqué le rôle des récepteurs aux androgènes dans la carcinogenèse vésicale, qui expliquerait sa plus grande incidence chez l’homme. Plusieurs auteurs en effet ont déjà évoqué la réduction du taux des récidives de KV après prise d’anti-androgènes (AA) ou d’inhibiteurs de la 5α-réductase (I5R).

Suppression androgénique ou inhibiteurs de la 5α-réductase

Des auteurs japonais ont étudié entre 2010 et 2013 les hommes porteurs de KV non invasifs traités depuis 2005 par RTV avec ou sans IIV.

Celles-ci ont été pratiquées alors, soit avec des antimitotiques (épirubicine ou mélange de mitomycine C et de cytarabine), soit avec du BCG dilué dans 40 ml de sérum physiologique, ce traitement étant modulé en fonction de la nature des lésions à haut ou faible risque.

Le traitement AA était réalisé par un I5R, le dutastéride, soit par une castration chirurgicale, ou médicale faisant appel aux agonistes de la LH-RH ou au bicatulamide. Le suivi a été clinique, biologique (cytologie urinaire), et cystoscopique. La date de la récidive par rapport à la dernière RTV a été notée.

La cohorte comprend 228 hommes, 32 avec AA et 196 sans. L’âge, le nombre et la taille des lésions sont comparables dans les 2 groupes, ainsi que le degré de tabagisme.

Il n’y a pas de relation entre l’intervalle entre RTV, IIV et AA et le risque de récidives. Il n’y a eu que 4 récidives chez les 32 patients traités par AA (12,5 %) vs 59 chez les 196 sans AA (30 %), et le taux de survie sans récidives à 5 ans est un peu plus élevé (85 vs 68 %) avec AA, quel que soit le type d’AA.

En analyse multivariée, la taille et la multiplicité des tumeurs, la persistance de l’intoxication tabagique, l’absence d’IIV de chimiothérapie ou d’AA, se sont révélés des facteurs indépendants de risque de récidives. De même l’évolution vers une tumeur infiltrante n’a été observée que chez les non-AA, mais sur si peu de cas (3 %) que ce n’est pas significatif.

Dr Jean-Fred Warlin