Une partie des arriérés de cotisations des IDEL à l’Ordre infirmier est effacée !

Paris, le vendredi 30 décembre 2016 - La Fédération Nationale des Infirmiers (FNI) a annoncé avoir obtenu l'effacement partiel de la dette des infirmiers libéraux (IDEL) envers l'Ordre National des Infirmiers. Les IDEL devront tout de même s'acquitter des cotisations des années 2015 et 2016.

Rappelons que ce syndicat avait lancé un appel au boycott de la cotisation ordinale car il déplorait que, dans les faits, seuls les infirmiers libéraux étaient contraints de s'inscrire et de cotiser à l’Ordre, alors que dans le même temps, des dizaines de milliers d'infirmiers salariés ne sont pas inscrits et ne sont pas inquiétés.

Le recouvrement des arriérés sera appelé durant le moins de janvier 2017 et concernera les cotisations dues pour les années 2015 et 2016, mais les infirmiers ne seront pas tenus de régler les cotisations antérieures à 2015. La cotisation, restée inchangée et différente pour les infirmiers libéraux (75 euros) et les salariés (30 euros) est désormais un nouveau cheval de bataille syndical…

FH