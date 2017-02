Une place pour les HIFU dans le traitement des cancers localisés de la prostate !

Les 3 principaux traitements du cancer de la prostate (KP) localisé sont la chirurgie, la radiothérapie et la curiethérapie. Les ultra-sons focalisés à haute intensité (HIFU) ont aussi leur place, mais on a reproché à la méthode de ne pas avoir suffisamment fait l’objet d’études multicentriques pour étayer ses effets et les auteurs britanniques ont voulu répondre à cette critique, en donnant les résultats de 8 centres.

Une étude multicentrique

Ainsi, de 2004 à 2012, ce sont 569 KP avérés qui ont été traités par HIFU. Les malades ont été classés comme étant à bas, moyen ou haut risque (BR, MR, HR) en fonction de leur taux d’antigène spécifique de la prostate (PSA), de leur score de Gleason, de leur stade ; ils ont été suivis sur les plans clinique et biologique, 2 ascensions post HIFU du taux de PSA conduisant à une imagerie par résonance magnétique et, en cas de doute, à des biopsies prostatiques ; la positivité de celles-ci pouvait entraîner, soit la mise en œuvre d’un traitement chirurgical ou physiothérapique, soit, en 2ème choix, une nouvelle série d’HIFU, à condition que le stade soit T1-T2 (pas d’envahissement de la capsule).

Taux de survie sans récidive à 5 ans : 70 %

Il a été retenu comme critère de jugement la notion de survie sans récidives (SSR), c’est à dire les malades survivant sans métastases et sans mise en œuvre d’un traitement de sauvetage.

Parmi les 569 malades 28 % étaient à BR, 56 % à MR et 16 % à HR. Sur un suivi moyen de 44 mois, 185 hommes (1/3) ont dû subir une nouvelle cure de HIFU. La SSR à 5 ans a été de 70 %, dépendant de la catégorie de risque. La survie globale à 5 ans après la 1ère HIFU a été de 95 % Une nouvelle série de biopsies a été réalisée 180 fois, dont 85 ont été positives. Une récidive biologique est survenue dans 32 % des cas (17 % en cas de BR, 47 % pour les HR).

Les principaux effets indésirables ont été les infections urinaires (uniques dans 8 % et répétées dans 3 % des cas) avec 3 % d’orchiépididymites. Il y a eu une fistule recto-urétrale et une ostéite pubienne. Parmi les malades continents, 88 % le sont demeurés, et, parmi ceux dont la vigueur sexuelle était présente, 39 % l’ont conservée.

Les auteurs concluent que les ultra-sons focalisés à haute intensité ont leur place dans l’arsenal thérapeutique du cancer de la prostate.

Dr Jean-Fred Warlin