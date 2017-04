Une possible augmentation du risque d’infections avec certains antiépileptiques

Le risque d’infection associé aux antiépileptiques semble donc faible, et probablement négligeable pour la plupart des patients. Toutefois, ces résultats font apparaître des différences selon les traitements et ceci mériterait d’être confirmé dans de larges études épidémiologiques. D’ici là, les auteurs de cette étude suggèrent de prendre en compte ces données pour orienter le choix d’un antiépileptique chez les sujets à risque d’infection.

Les résultats de cette analyse n’ont révélé qu’une faible différence de risque d’infection (1 %), cependant significative, entre les groupes antiépileptiques et placebo. Par rapport au placebo, le topiramate était le seul antiépileptique associé à un risque accru d’infections (4 %), notamment respiratoires. En regroupant les antiépileptiques selon leur mode d’action, le lévétiracétam ou le brivaracétam exposaient à plus d’infections que le placebo (3 %). Il n’y avait cependant pas de différence avec les antiépileptiques agissant sur un canal ionique, ni avec la gabapentine ou la pregabaline. L’oxcarbazépine, au contraire, est apparue associée à un moindre risque.

Référence

Zaccara G et coll. : Do antiepileptic drugs increase the risk of infectious diseases? A meta-analysis of placebo-controlled studies. Br J Clin Pharmacol., 2017. Publication avancée en ligne le 31 mars. doi: 10.1111/bcp.13296.