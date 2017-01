Une première série de mesures pour les directeurs de la fonction publique hospitalière

Paris, le mardi 24 janvier - Intervenant dans le cadre du premier séminaire dédié à l’évolution du métier des directeurs des établissements de la fonction publique hospitalière qui a réuni à Paris les 10 et 11 janvier 150 directeurs issus des trois corps, Marisol Touraine a annoncé plusieurs mesures d’accompagnement.

Le SMPS (Syndicat des Manageurs Publics de Santé) salue ces annonces qui apportent des réformes qu’il a appelées depuis longtemps de ses vœux et « sur lesquelles il a travaillé activement avec les pouvoirs publics, alors que d’autres se perdaient dans des mouvements de protestation stériles ».Une remarque caustique qui fait allusion au mouvement national de grève du 30 novembre dernier à l’appel de trois syndicats représentant la majorité des directeurs, FO cadres hospitaliers (CH-FO), l'Union fédérale médecins, ingénieurs, cadres, techniciens (Ufmict)-CGT et le SYNCASS-CFDT (Syndicat des directeurs, cadres, médecins, dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés).

Pour rappel les directeurs d'hôpital (DH), les directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (D3S) et les directeurs des soins (DS) s’étaient mobilisés pour faire la grève et manifester devant le ministère de la Santé, afin de faire entendre leurs revendications : l’unicité statutaire DH/D3S, la transposition des avancées des administrateurs civils et l’alignement de la carrière des DS sur les autres directeurs.

De son côté le SMPS à l’issue d’une réunion organisée le 19 octobre au ministère de la Santé avait décidé de saisir Marisol Touraine pour que les hospitaliers aient vraiment la possibilité de faire vivre les GHT. Il mettait en garde les pouvoirs publics sur « l’impossibilité d’appliquer la réforme dans un grand nombre de groupements », reprochant notamment une trop grande centralisation, une insécurité juridique pour les directeurs hospitaliers en même temps que des difficultés d’organisation.

Prime territoriale et transposition des avancées des administrateurs civils

Une des mesures annoncées le 10 janvier, « la mise en place d’un régime indemnitaire valorisant mieux la territorialisation des responsabilités », en d’autres termes « une prime territoriale », concerne les trois corps de direction, ce dont le SMPS se félicite. Il aurait préféré un dispositif indiciaire plutôt qu’indemnitaire, mais « cette disposition devrait permettre de concerner le plus grand nombre », souligne le syndicat.

Une autre modification ne concerne que les directeurs d’hôpital, et permet de finaliser l’alignement du corps sur celui des administrateurs civils. « Cet alignement devrait notamment entraîner la transformation de l’échelon spécial contingenté de la hors classe en échelon linéaire décontingenté, donc accessible à tous », explique le SMPS. La Ministre s’est engagée à ce que cette réforme soit présentée au prochain Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH), pour une mise en place fin mars. Le SYNCASS-CFDT se félicite de cette annonce, dont il porte la revendication depuis plusieurs années, et dit son impatience « d’un calendrier de réalisation qui s’avère plus rapide que celui de la revalorisation des emplois fonctionnels ».

Ces mesures viennent en effet compléter des textes publiés en décembre 2016 (décret n° 2016-1717 du 13 décembre 2016, arrêté du 16 décembre), et qui opèrent notamment une réorganisation de la répartition des trois groupes d’emplois fonctionnels, et une revalorisation des échelons sommitaux de ces emplois fonctionnels.

Des attentes non satisfaites

En échange de ces premières mesures, la ministre de la Santé entend bien que les managers hospitaliers relèvent les défis posés par la réforme des GHT en cours, et continuent à faire preuve d’adaptabilité pour la suite de sa mise en place.

Mais si « un premier pas est accompli, beaucoup reste à faire, en particulier concernant les DS, les D3S, les ingénieurs, les attachés et les cadres qui sont d’ores et déjà impactés par la mise en œuvre des GHT sans bénéficier de mesures d’accompagnement adaptées » souligne le SMPS. « Il n’y aura pas de GHT si l’ensemble de la ligne de management ne dispose pas d’un accompagnement actif et adapté ».

« Il ne faudrait en effet pas qu’une grand-messe ministérielle serve de solde pour tout compte des évolutions rendues nécessaires par les contraintes et les enjeux. Les revendications formulées en 2016 restent valables en 2017. Nos attentes sont fortes et les dossiers sans réponse ou sans concrétisation encore trop nombreux », indique de son côté le SYNCASS-CFDT. De même que FO cadres hospitaliers (CH-FO), il cite notamment le projet d’unicité statutaire DH/D3S, « car le maintien de la construction complexe de deux corps est bien devenu absurde et contradictoire ».

Dominique Monnier