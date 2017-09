Une prothèse dentaire au Moyen-âge

En 2010, des fouilles archéologiques ont été menées au sein du monastère de San Francesco dans la ville italienne de Lucques (ou Lucca) en Toscane. Des ossements ont été retrouvés dans deux larges tombes en pierre. Ils appartenaient aux membres de la famille aristocratique des Guinigi, puissante famille toscane qui a gouverné la ville de Lucques de 1392 jusqu’en 1429. Une prothèse dentaire partielle, fixée par une lame d’alliage d’or, a été découverte au sein de ces restes osseux. Cette trouvaille est unique en son genre : elle est le témoignage de l’existence de technologies dentaires avancées pour la dite époque. Des auteurs ont précédemment décrit l’utilisation de prothèses dentaires réalisées avec une lame métallique pour le remplacement des dents au début du Moyen-âge, mais aucune preuve n’avait été mise en évidence jusqu’à ce jour. Cet article publié au Clinical Implant Dentistry and Related Research en 2017 étudie et décrit l’appareil dentaire à travers une approche pluridisciplinaire.

Une datation compliquée

La prothèse dentaire a été trouvée avec des restes humains datés de la fin du 14e siècle. L’état de détérioration de l’appareil n’a pas permis sa datation précise. Néanmoins, les céramiques présentes dans la tombe dataient du début du 17e siècle, ce qui suggère une fourchette temporelle de la prothèse entre les débuts du 14e et du 17e siècle.

Les examens microscopique et macroscopique de la prothèse ont été effectués avec un stéréomicroscope WILD 10-64 X. L’étude de la structure interne de la prothèse sans détérioration a été réalisée par un micro-scanner CT IRIS. Les images enregistrées par la tomographie ont été reconstituées via un algorithme de rétro-projection filtrée, afin d’obtenir une vision 3D de l’appareil avec le moins d’artéfacts possible. En complément, la composition des dépôts tartriques présents sur la surface des dents a été étudiée ainsi que celle de la lame métallique soutenant la prothèse, qui possède une répartition homogène de 73 % d’or, 15,% d’argent, 11,% de cuivre en moyenne.







Prothèse dentaire, avec lame en alliage or-métal, de la tombe Guinigi. (A) Vue buccale, (B) vue linguale, (C) vue supérieure, et (D) vue inférieure.



Des dents humaines

La prothèse dentaire remplace 5 dents mandibulaires : 3 incisives centrales et 2 canines positionnées latéralement, liées entre elles par une bande en alliage or métal. Les dents utilisées pour la prothèse sont de vraies dents humaines provenant de différents individus, et non pas des dents synthétiques en céramiques ou en bois. L’appareil mesure 62 mm de long et les apex des dents ont été coupés, puis arrondis. Une fissure partant du bout du nouvel apex et d’une profondeur de 7,6mm a été réalisée sur toutes les dents (jusqu’au collet), afin de permettre à la lame en or de s’y insérer. Un micro-scanner a mis en évidence 2 petits « tenons » en or insérés en lingual de la racine de chaque dents, sans traverser la face buccale des dents. Ces tenons relient les « fausses dents » à la bande métallique interne. Ils n’étaient pas visibles à l’œil nu car cachés sous une couche de tartre. La bande en or se termine de chaque côté par un S et on note la présence de 2 œillets, mais sans tenons. Ils auraient servi à la fixation de la prothèse sur les 2 dents « piliers » bordant l’édentement. Malheureusement, même après une fouille précise du tombeau, aucune des dents retrouvées ne présentaient les incisions correspondantes à la prothèse. La présence de tartre sur la surface des dents indique que la prothèse fixe a été portée pendant de nombreuses années. Il est impossible pour l’instant de déterminer le nombre précis.

Ainsi, cette prothèse dentaire partielle fixe retrouvée dans le tombeau de la famille Guinigi, constitue une découverte unique et représente la première preuve archéologique de l’avancée technique de l’odontologie au début du Moyen-âge en Europe. Et cela, bien avant les publications scientifiques des Dr Ambroise Paré (1510-1590) et Dr Pierre Fauchard (1678-1761), qui est considéré comme le « père de la chirurgie dentaire moderne ».

Dr Béatrice Ruiz