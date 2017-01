Une surmortalité hivernale en partie liée à la grippe cette année

Paris, le jeudi 26 janvier 2017 – Après les informations émanant des réseaux de Pompes funèbres de nombreux départements, Santé publique France a confirmé hier que ces dernières semaines étaient marquées par une hausse de la mortalité par rapport à l’année dernière. « Une hausse de la mortalité toutes causes confondues est observée au niveau national depuis mi-décembre 2016. Cette hausse concerne quasi-exclusivement les personnes âgées de 65 ans et plus. Au 24 janvier 2017, le nombre de décès en excès toutes causes confondues est estimé à 8 100 » écrit Santé publique France. La surmortalité a atteint +20 % lors de la dernière semaine de décembre et +28 % la première semaine de janvier. L’institution précise par ailleurs que 926 cas graves de grippe ont été recensés depuis le 1er novembre. Le pic de l’épidémie ne semble pas encore avoir été atteint, même si le réseau Sentinelles précise que le « taux d’incidence des cas de syndromes grippaux vus en consultation de médecine générale » se situe « au-dessus du seuil épidémique ». Les modèles de prévision ne permettent pas de déterminer avec certitude le moment du passage du pic. On relève cependant déjà une diminution du passage aux urgences et du nombre d’hospitalisations.

Le poids de la grippe difficile à déterminer

Ces chiffres ne permettent pas de déterminer la responsabilité de la grippe dans cette hausse de la mortalité. Santé publique France confirme que « L’excès de mortalité survenant pendant une épidémie de grippe n’est pas imputable à 100 % à la grippe. D’autres facteurs sont connus pour influencer la mortalité en hiver et peuvent intervenir dans l’explication de l’excès de mortalité (autres virus respiratoires saisonniers, températures hivernales, éventuels phénomènes intercurrents) ». Cette année, les co-facteurs pourraient être nombreux. Outre les températures glaciales de ces derniers jours, les prélèvements réalisés confirment la circulation parallèle de nombreux virus. Ainsi, le réseau Sentinelles indique que sur 230 prélèvements, 64,8 % étaient positifs pour un virus grippal, quand les autres révélaient la présence du virus respiratoires syncytial (VRS), d'un rhinovirus (HRV) et du Metapneumovirus (hMPV). Néanmoins, concernant l’épidémie de grippe 2014/2015, Santé publique France considère qu’ « environ trois quarts de l’excès de mortalité était lié à la grippe » (soit autour de 13 000 décès). Pour autant, l’institution précise que « la part de la grippe dans l’excès de mortalité peut varier d’une saison à l’autre ».

Rien d’exceptionnel

Difficile de déterminer aujourd’hui si l’épisode actuel sera plus meurtrier que celui de l’hiver 2014/2015. « Il ne sert à rien de faire des projections un peu hasardeuses sur le nombre de décès au final car de nombreux paramètres entrent en ligne de compte, notamment l’intensité avec laquelle le virus va continuer à se diffuser et la durée totale de l’épidémie » observe le professeur Daniel Levy-Bruhl, responsable de l’unité maladies respiratoires à Santé publique France , cité par la Croix. Néanmoins, certains éléments suggèrent que la sévérité de l’épisode est très comparable à celle d’il y a deux ans, comme l’a indiqué hier le patron de Santé publique France, François Bourdillon. Certains spécialistes invitent cependant à prendre du recul face à ces annonces qui suggéreraient que l’évènement est exceptionnel. Ainsi, Antoine Flahaut directeur de l’Institut de santé globale à la faculté de médecine de Genève (Suisse) constate dans les colonnes du Point : « On s’attend chaque année dans notre pays à une surmortalité grippale de l’ordre de 6 000 cas. Si à la fin de la première semaine de janvier, alors que le pic de l’épidémie n’est toujours pas atteint, 8 100 décès ont déjà été constatés, cela signifie que la surmortalité de l’épidémie hivernale 2016-2017 est plus forte qu’en moyenne. C’est évidemment triste. Mais ce n’est pas exceptionnel », juge-t-il.

La vaccination toujours en question

Ce sont, on le sait les personnes âgées qui payent le plus lourd tribut à la grippe chaque année. Quand le bilan global de Santé publique France signale que l’excès de mortalité concerne presque exclusivement des plus de 65 ans, François Bourdillon assure même que ce sont les plus de 85 ans qui sont majoritairement touchés. On sait par ailleurs que les foyers d’infections dans les établissements hébergeant des personnes âgées (EHPAD) sont bien plus nombreux que l’année dernière (cependant la grippe n’est pas toujours le seul virus responsable, elle ne serait incriminée que dans 39 % des cas cette année). Le taux de mortalité dans ces structures est également important, autour de 3 % selon Benoît Vallet, directeur général de la Santé (DGS) en raison de l’âge très élevé des résidents. Néanmoins, ces derniers ne sont pas les plus exposés. « La plupart des personnes infectées par le virus ne vivent pas en EPHAD », remarque Benoît Vallet. Les hauts taux de vaccination (autour de 80 %) et l’application de mesures barrières permettent en effet d'y repousser la menace de la grippe. Des enseignements qui pour les défenseurs de l’élargissement de la vaccination plaident en faveur d’une telle mesure. Néanmoins, les nombreux défauts du vaccin, notamment son efficacité modérée, demeurent des freins. Pour cette année, « les premières estimations à partir des données fournies par les médecins Sentinelles suggèrent une bonne efficacité du vaccin antigrippal (…) chez les personnes à risque de complication en France métropolitaine. Des données chiffrées plus précises dans les prochaines semaines permettront de le confirmer » peut-on lire dans le dernier bilan.

Aurélie Haroche