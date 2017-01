Une taxe sur les boissons sucrées pour diminuer la prévalence des caries dentaires ?

La carie dentaire est une des affections les plus répandues dans le monde (1). L’OMS (2) précise que « 60 à 90 % des enfants scolarisés dans le monde » présentent des caries dentaires et que près de « 100 % des adultes » en ont aussi.

Ces chiffres sont alarmants !

D’un point de vue Santé Publique et économique. Le coût d’une obturation dentaire en France varie entre 19,28 euros et 40,97 euros par dent.

Une carie dentaire est une déminéralisation des tissus durs de la dent, par le biais de bactéries cariogènes qui transforment les sucres fermentescibles provenant de l’alimentation en acides, lesquels détruisent l’émail dentaire. L’origine des caries est multifactorielle mais l’alimentation avec la consommation quotidienne de sucre est un des principaux facteurs.

Un modèle

C’est pour cela que certains pays, comme les Etats-Unis ou le Mexique, ont mis en place des taxes sur les boissons sucrées cariogènes.

A leur tour F Schwendicke et coll. ont tenté de modéliser les effets, sur l’incidence des caries, d’une taxe supplémentaire de 20 % sur les boissons sucrées dans le contexte de l’Allemagne. Sont considérées comme boissons sucrées, les limonades, boissons fruités, ou encore boissons énergisantes. Le thé, le café ou le lait ne sont pas compris dans ce groupe.

Selon eux il serait possible d’observer une diminution de la consommation quotidienne de sucre et de sucre ajouté ; une réduction de l’augmentation de la prévalence des caries dentaires ; une baisse des coûts engendrés par les soins dentaires.

Les effets de cette taxe seraient plus manifestes chez les enfants et les adolescents, les hommes jeunes (entre 2 0ans et 40 ans), et dans des familles avec des revenus faibles.

Encore une taxe ?

On pourrait penser que taxer les boissons sucrées est régressif, car dans les faits, on retire la possibilité aux personnes avec des faibles revenus de s’offrir ce type de boissons. Mais en réalité, c’est un acte de Santé Publique vis-à-vis de la population.

Car une consommation journalière et excessive de sucre est un facteur de morbidité. Cette taxe aurait donc un impact sur la prévalence du diabète, de l’obésité et des maladies métaboliques.

En plus de tous ces effets positifs sur la santé des consommateurs, la taxe sur les boissons sucrées génèrerait des revenus supplémentaires, qui pourraient être réinvestis pour promouvoir une alimentation plus saine et équilibré.

Dr Béatrice Ruiz