Une vaste campagne de vaccination contre la méningite lancée sur le campus de Dijon

Dijon, le lundi 2 janvier 2017 – Une nouvelle réunion de crise s’est tenue ce vendredi au siège de l’Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté (ARS). Après la confirmation de trois cas (dont 2 décès) parmi des étudiants du campus de Dijon, victimes d’infections invasives à méningocoque, l’ARS prépare une vaste campagne de vaccination (par un vaccin quadrivalent A C W et Y conjugués). Devant initialement concerner un millier de personnes, l’opération doit maintenant cibler 30 000 sujets.

En premier lieu, seront concernés le millier d’étudiants en économie et gestion, filière à laquelle appartenaient les jeunes victimes. Puis, l’ensemble des personnes fréquentant la faculté de droit sera convié à participer à l’opération, avant que les 19 000 autres étudiants du campus soient également invités à se faire vacciner. L’opération est complexe à mettre en œuvre, particulièrement en ce lendemain de trêve des confiseurs et alors que l’ARS doit également organiser une passation de pouvoir avec le départ de Christophe Lannelongue qui sera replacé par Pierre Pribile. Aussi, ce n’est que ce 3 janvier que l’ARS donnera des informations complémentaires sur la campagne, lors d’une conférence de presse exceptionnelle.

Des précédents dans toute la France

Si l’opération est importante, ce n’est pas la première fois qu’une région française est ainsi confrontée à un tel défi. En 2001, la découverte de 18 cas de méningite dans le Puy-de-Dôme avait conduit à lancer dans tout le département une vaste campagne de vaccination contre la méningite à méningocoque de type C : 80 000 personnes avaient alors bénéficié de la vaccination. L’année suivante, ce sont les Pyrénées-Atlantiques qui conduisaient une campagne semblable, qui avait permis de vacciner 60 % de la population concernée en Béarn et 40 % au Pays Basque, même si les résultats avaient été moins encourageants auprès des étudiants (avec seulement 10 % de personnes vaccinées dans les universités de Pau et Bayonne). Enfin, on citera encore l’opération conduite en Seine Marne en 2006 qui avait été l’occasion en France d’une première utilisation du vaccin MENBVAC.

Une couverture vaccinale très insuffisante

Les opérations massives de ce type sont indispensables en France où la couverture vaccinale contre la méningite C est encore très décevante bien qu'en progression. En 2014, la couverture vaccinale contre le méningocoque C était ainsi estimée à 64 % chez les enfants de deux ans, 53,6 % entre 3 et 9 ans, 28,7 % chez les 10-14 ans, 20,5 % chez les 15-19 ans et à seulement 5,4 % chez les 20-24 ans. La vaccination contre la méningite C est aujourd’hui recommandée chez les nourrissons et chez les personnes de plus de 25 ans fréquentant des lieux de convivialité gay. Les infections invasives à méningocoque de type B ou C ont tué 53 personnes en 2015 (et en ont touché 459 au total). Pourtant, les campagnes de sensibilisation, à la différence de celles qui existent outre-Atlantique et outre Manche restent rares (notre illustration).

Aurélie Haroche