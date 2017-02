Vacciner, ce pourrait être un autre défi en gynéco-obstétrique

A l’heure où sévit l’épidémie de grippe contre laquelle trop peu de femmes enceintes sont protégées, une équipe américaine présente un intéressant travail portant sur les difficultés rencontrées par les professionnels de gynécologie et de santé périnatale en matière de protection vaccinale.

Il s’agit d’un domaine où sages-femmes et obstétriciens, qui sont souvent les uniques interlocuteurs médicaux de bon nombre de jeunes femmes, sont de plus en plus sollicités au fil des nouvelles recommandations. Pour autant, ils ne se sentent pas toujours à l’aise dans ce rôle de prévention primaire que représentent la promotion et la pratique de la vaccination.

Partant du constat que la mise en place de protocoles permet d’améliorer la couverture vaccinale de 24 %, des chercheurs ont entrepris dans plusieurs centres prénatals des actions visant à améliorer la couverture vaccinale et les ont évaluées durant 2 ans via des entretiens. Ces actions concernaient la les vaccins contre la grippe, l’HPV et le DT polio ; les patientes qui avaient besoin d’un rappel étaient automatiquement contactées, un responsable de la promotion de la vaccination était désigné dans chaque centre et les pratiques auditées.

Méfiance et hésitation des patientes

Les praticiens ont eu le sentiment de réussir à mettre en œuvre les protocoles, surtout grâce à la standardisation des pratiques, à l’engagement et à la responsabilisation dans un processus. La mise en place a été plus facile dans les plus petites structures : moins de bureaucratie aide à l’intégration de nouvelles pratiques.

Les difficultés concernent d’une part l’hésitation des patientes, en particulier des femmes enceintes, devant des informations émanant de professionnels autres que leur réfèrent habituel et d’autre part la méfiance au sujet des vaccins, en particulier le vaccin contre l’HPV qui suscite de nombreuse questions, allonge la durée de consultation et fait douter les professionnels quant à la cible idéale de cette prévention.

Les « kits » de mise en place de protocoles de vaccination aident considérablement les praticiens, leur font gagner du temps et leur permettent d’avoir les bons outils de communication. Néanmoins, malgré l’assistance intensive des initiateurs du projet auprès des équipes, les objectifs n’ont été que partiellement remplis, ce qui démontre bien que changer les pratiques dans les systèmes de santé constitue un véritable défi alors même que les participants à cette étude étaient à priori favorables au projet.

Marie Gélébart