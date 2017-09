Vaginose bactérienne : l’importance des probiotiques vaginaux dans la démarche thérapeutique

La vaginose bactérienne est probablement l’infection vaginale la plus fréquente : on estime que 20 à 30 % des femmes en sont atteintes. Il s’agit d’une pathologie bénigne chez la femme sauf chez la femme enceinte. Cette infection, caractéristique du déséquilibre du microbiote vaginal, est caractérisée par la raréfaction ou la disparition des lactobacilles vaginaux et leur remplacement par une flore polymorphe anaérobie d’où émergent quelques bactéries comme Gardnerella vaginalis ou Atopobium vaginae. Le rééquilibrage du microbiote vaginal par des probiotiques apparaît donc indispensable pour limiter le risque de récidives comme l’attestent des études cliniques récentes.

Rappel microbiologique de la flore vaginale

Le microbiote vaginal de la femme non-ménopausée saine est constitué d’environ 108 à 109 micro-organismes par ml de sécrétions vaginales. Ces micro-organismes sont composés à 95 % par des lactobacilles ; ces derniers représentent la flore vaginale de Döderlein. Les bactéries anaérobies composent majoritairement les 5 % restants du microbiote vaginal. L’équilibre de ce microbiote est assuré par les lactobacilles qui participent également à la prévention des infections endogènes (candidose, vaginose bactérienne…) ou exogènes (Infections Sexuellement Transmissibles) grâce à de nombreuses propriétés décrites ci-après.

La vaginose bactérienne et diagnostic

La vaginose bactérienne se caractérise cliniquement par des leucorrhées fluides et une malodeur vaginale caractéristique. Le pH vaginal dépasse 4,5. Bactériologiquement, la flore lactobacillaire est remplacée par une flore anaérobie polymorphe dont Gardnerella vaginalis et Atopobium vaginae. Les facteurs déclenchants se confondent avec les causes de la dysbiose vaginale : hypo-œstrogénie, antibiothérapie prolongée, tabagisme, hygiène intime inadaptée, douches vaginales…. La vaginose bactérienne est une infection bénigne en dehors de la grossesse, mais qui perturbe la qualité de vie de la patiente en raison d’un risque important de récidive et des odeurs gênantes qui lui sont associées.

Actuellement, les praticiens disposent de 2 outils diagnostiques de la vaginose bactérienne : le score d’Amsel et le score de Nugent.

Le score d’Amsel est un test clinique qui repose sur la présence d’au moins 3 critères parmi les suivants :

Leucorrhées fluides

Malodeur et/ou test à la potasse positif

pH > 4,5

Clue-cells à l’examen direct (cellules de l’exocol, tapissées de bacilles Gram – de type Mobiluncus)

Le score de Nugent, quant à lui, est un test bactériologique basé sur une évaluation semi-quantitative de 3 morphotypes bactériens (Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis et Mobiluncus spp) en se fondant sur l’examen au microscope des sécrétions vaginales après coloration de Gram. L’établissement du score tient compte pour l’essentiel de la corrélation inverse entre la concentration en lactobacilles et les concentrations de deux autres morphotypes bactériens.

On peut ainsi définir 3 groupes de flore vaginale à partir du score de Nugent :

Groupe 1 (score compris entre 0 et 3) : flore normale.

Groupe 2 (score compris entre 4 et 6) : flore intermédiaire. Les lactobacilles sont peu abondants, associés à d’autres morphotypes peu diversifiés présents en quantité relativement limitée. Il s’agit d’une flore vaginale altérée mais dont l’aspect bactériologique n’est pas en faveur d’une vaginose bactérienne.

Groupe 3 (score compris entre 7 et 10) : flore évocatrice d’une vaginose bactérienne. On note la disparition des lactobacilles au profit d’une flore de type anaérobie abondante et polymorphe, avec présence éventuelle de clue-cells.

Un score de Nugent ≥ 7 définit une vaginose bactérienne.

Le traitement classique repose sur le secnidazole en dose unique de 2 g ou le métronidazole per os 1 g par jour pendant 7 jours avec une efficacité immédiate de 80 % mais un risque de récidive de 33 % à 3 mois et 66 % à 6 mois. En effet, l’antibiothérapie n’a aucun effet sur la cause princeps de la vaginose bactérienne : la dysbiose vaginale. Il est donc naturel d’associer au traitement antibiotique une ou plusieurs cures de probiotiques pour restaurer une flore vaginale de qualité.

Rôles et impacts des probiotiques vaginaux

L’OMS définit les probiotiques comme des « micro-organismes vivants qui, administrés en quantité suffisante, exercent un effet bénéfique sur la santé de l’hôte ». Par conséquent les probiotiques ont pour vocation de créer les conditions favorables à la réimplantation de la flore vaginale résidente et non pas de la remplacer. En gynécologie, on assimile les probiotiques aux lactobacilles réalisant diverses actions au niveau vaginal :

Fixation sur la muqueuse vaginale, formant ainsi un biofilm protecteur ayant pour action de limiter l’adhésion et le développement de germes pathogènes

Production, pour certains lactobacilles, du peroxyde d’hydrogène (H 2 O 2 ) qui, en présence d’autres substances comprises dans le mucus vaginal, inhibe la croissance des bactéries pathogènes dont Gardnerella vaginalis, Escherichia coli et Staphylococcus aureu s

O ) qui, en présence d’autres substances comprises dans le mucus vaginal, inhibe la croissance des bactéries pathogènes dont s Production d’acide lactique en dégradant (directement ou indirectement) le glycogène contenu dans les cellules vaginales, entraînant un retour à un pH vaginal optimal (entre 3,5 et 4,5) ce qui inhibe la croissance de la majorité des pathogènes (excepté Candida albicans qui est acidotolérant)

qui est acidotolérant) Production de bactériocines (« antibiotic-like ») ayant une activité anti-bactérienne et anti-fongique

») ayant une activité anti-bactérienne et anti-fongique Stimulation, pour certains lactobacilles, des réponses immunitaires locales grâce à divers mécanismes encore mal compris et réduction de l’inflammation induite par des micro-organismes pathogènes.





Importance des probiotiques dans le schéma thérapeutique

En gynécologie, les probiotiques sont des lactobacilles dont l’efficacité maximale est obtenue lors de l’administration par voie vaginale. Il convient de bien choisir la souche de lactobacilles contenue dans les divers probiotiques disponibles. A cet égard le Lactobacillus crispatus présente toutes les qualités requises pour restaurer l’équilibre du microbiote vaginal. Il sécrète de l’acide lactique, mais également du peroxyde d’hydrogène, substance très toxique pour de nombreuses bactéries dont Gardnerella vaginalis. Il produit en outre des bactériocines, substances antibactériennes et antifongiques.

Présent majoritairement dans le vagin de femmes saines, mais absent en cas de vaginose bactérienne, le Lactobacillus crispatus est le marqueur de la bonne santé vaginale .





Efficacité cliniquement démontrée sur les risques de récidives de vaginose bactérienne

Récemment, une étude a démontré l’efficacité de Lactobacillus crispatus chez la femme dans la prévention des récidives de vaginose bactérienne. Ces récidives étaient cliniquement (score d’Amsel ≥ 3) et bactériologiquement démontrées (score de Nugent ≥ 7). Cette étude, appelée Evaflore (3), multicentrique menée en double aveugle versus placebo, a mis en évidence l’efficacité de PHYSIOFLOR, le 1er probiotique vaginal constitué à 100% d’une souche brevetée de Lactobacillus crispatus (4).



Ses résultats ont démontré que 2 fois moins de patientes présentaient une récidive de vaginose bactérienne dans le groupe PHYSIOFLOR (5) versus placebo. L’analyse, réalisée après 4 mois de traitement, a montré que 79,5 % des femmes du groupe PHYSIOFLOR n’avaient pas récidivé versus 59 % dans le groupe placebo (6). De plus parmi les femmes ayant récidivé, le délai d’apparition de la 1ère récidive était significativement retardé de +28 % versus placebo (5). Enfin le produit PHYSIOFLOR présentait une bonne tolérance.





Conclusion :

L’équilibre de la flore vaginale est capital dans la prévention de la plupart des pathologies infectieuses vulvo-vaginales telle que la vaginose bactérienne, caractéristique d’un déséquilibre de celle-ci. Les traitements via des antibiotiques ont montré leurs limites vis-à-vis des récidives de vaginose bactérienne. Depuis peu, les probiotiques vaginaux, et particulièrement PHYSIOFLOR, ont montré leur efficacité clinique à prévenir les récidives de vaginose bactérienne. En outre il est important de rappeler aux patientes de limiter certains facteurs de risques comme le tabac, l’utilisation d’antiseptiques pour la toilette quotidienne ou encore les douches vaginales.

Dr. Jean-Marc BOHBOT, Directeur médical de l’institut Fournier



Références



(1) Verhelst R. et al. Comparison between Gram stain and culture for the characterization of vaginal microflora: Definition of a distinct grade that resembles grade I microflora and revised categorization of grade I microflora. Grade III selon le critère de Ison et Hay, n= 22 sur 515 échantillons. BMC Microbiology. 2005;5:61.a

(2) A.D. Antonio et al. The identification of vaginal lactobacillus species and the demographic and microbiologic characteristics of women colonized by these species. The journal of infectious diseases 1999 ; 180 : 1950-6.

(3) J.M. Bohbot, et al. Etude d’efficacité et de tolérance de PHYSIOFLOR dans la prévention des récidives de vaginose bactérienne. Etude clinique de supériorité de phase III, randomisée, en double-aveugle versus placebo. 100 femmes présentant des récidives de vaginose bactérienne. Traitement par métronidazole pendant 7 jours puis par PHYSIOFLOR gélules ou placebo pendant 14 jours consécutifs, 4 cycles de suite. Résultats à 4 mois. En cours de publication.

(4) Commercialisé en France.

(5) Cliniquement confirmée, score de Nugent≥7.

(6) Analyse en FAS (Full Analysis Set).

PHYSIOFLOR est un dispositif médical de classe IIa. CE 0537. Fabriqué et distribué par les Laboratoires IPRAD PHARMA. Lire attentivement la notice.



Publication réalisée à la demande des laboratoires IPRAD PHARMA.