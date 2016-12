Valeur du test d’étanchéité de l’anastomose œsojéjunale après gastrectomie totale

La gastrectomie totale (GT), souvent indispensable pour traiter le cancer de l’estomac, connaît encore un taux non négligeable de fistules de l’anastomose œsojéjunale (AOJ), avec leur cortège de mortalité, d’augmentation du coût et de la durée de séjour. L’une des façons de tester l’AOJ consiste à faire une épreuve d’étanchéité (ÉÉ) à l’air, en noyant l’AOJ dans un litre de sérum, et en s’assurant que l’injection d’air sous pression (100 à 200 cm3) en amont ne produit pas de bulles, cette injection étant réalisée par l’anesthésiste dans la sonde qui descend dans l’anse jéjunale, préalablement clampée par le chirurgien.

Si l’épreuve est positive, on la répète pour identifier avec précision le site de la fuite. Une fois repérée, celle-ci peut être réparée par suture simple ou alors on refait l’AOJ et on confirme l’absence de fuite derechef. Mais on ne sait pas trop si cette manœuvre réduit le taux des fistules anastomotiques.

Des auteurs japonais rapportent leur expérience sur 185 GT (148 hommes) ; le rétablissement de continuité a consisté à monter une anse grêle en Y par voie rétrocolique et l’AOJ, mécanique, a été réalisée en terminolatéral. L’alimentation liquide a été reprise à J4 et les drains retirés, en principe, à J6.

Une fistule sur l’AOJ a pu être cliniquement évidente ou de découverte radiologique (scanner ou transit à la Gastrografin), si un élément clinique la faisait redouter.

Six opérés avaient une fuite à l’ÉÉ, antérieures (4) ou latérales (2), dont une seule déhiscence macroscopiquement visible ; celle-ci a fait l’objet d’une ré-anastomose, les 5 autres d’une suture simple. Aucune n’a présenté de fistule ultérieure.

Il a été observé 9 fistules, donc toutes avec ÉÉ négative, diagnostiquées de J2 à J14. Si 2 d’entre elles ont guéri spontanément, il a dû être pratiqué 7 drainages dont 3 percutanés sous contrôle scanner et 4 par réintervention urgente pour péritonite. La fuite était toujours antérieure ou latérale. La mortalité a été nulle, mais la durée moyenne de séjour de 68 jours (un malade est resté hospitalisé 5 mois). La fistule a été favorisée par le grand âge (6 cas, soit 14,6 % sur les 41 opérés >75 ans vs 3, soit 2,1 % sur les 144 opérés <75 ans), un antécédent de gastrectomie partielle (13 % vs 4 %) ou un chirurgien ayant fait moins de 30 GT.

Au total, le test à l’air est certainement utile, mais il ne prévient pas toutes les fistules qui relèvent souvent d’autres causes, comme l’inexpérience du chirurgien ou l’âge de l’opéré.

