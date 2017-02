Vente de médicaments en ligne : nouvelle décision de justice à l’encontre d’un pharmacien

Paris, le mercredi 1er février 2017 - La cour administrative d'appel de Nantes vient de donner tort au jugement du tribunal administratif de Caen qui avait autorisé, en avril 2015, un pharmacien à continuer d’utiliser l’entrepôt dans lequel il stocke les médicaments qu’il distribue par internet et qui est distant de plusieurs kilomètres de son officine. En octobre 2014, l’Agence régionale de santé (ARS) de Basse-Normandie avait en effet sommé Philippe Lailler, initiateur du site pharma-gdd.com, à mettre ses locaux en conformité avec le droit français, sous peine de sanctions financières. L’ARS reprochait à ce pharmacien, par ailleurs adjoint au maire de Caen, d’utiliser un local de stockage distant de 3,6 kilomètres de son officine pour préparer les commandes reçues sur son site internet.

L’article R.5125-9 du code de la santé publique précise en effet que « les locaux de l'officine forment un ensemble d'un seul tenant », même si « des lieux de stockage peuvent se trouver à proximité immédiate, à condition qu'ils ne soient pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation, ni vitrine extérieure ». Si le stockage distant est donc autorisé (sous réserve d’interprétation par les juges de la notion de « proximité immédiate »), la préparation des commandes en dehors de l’officine ne l’est donc pas. Suite au premier jugement de 2015, la Fédération des syndicats de pharmacien de France (FSPF) avait d’ailleurs exhorté « l’ARS de Basse-Normandie à relever appel de ce jugement afin que le commerce électronique de médicaments ne soit pas le prétexte à une remise en question des règles d’installation des pharmacies d’officine ».

Des locaux officinaux inadaptés à la vente en ligne

Donnant finalement raison à l’ARS, les juges de la cour administrative d'appel de Nantes qui prennent le contre-pied du jugement de Caen ont estimé que les exigences qui sont opposées au gérant de cette pharmacie en ligne « sont justifiées par le souci de lutter contre le risque de commercialisation de médicaments falsifiés (...) et de garantir le respect par le pharmacien de son devoir particulier de conseil ». Selon eux, le pharmacien responsable doit agir « avec la même vigilance (…) que le médicament soit délivré dans l’officine ou à distance ».

De son côté, l’avocate de P. Lailler estime qu’un tel jugement équivaut à « condamner la vente à distance » de médicaments en France. Maître Virginie Apéry-Chauvin avait ainsi rappelé à l’audience qu’il fallait « de la place dans les pharmacies pour déballer les cartons » et que les officines étaient « conçues pour la vente au comptoir, destinée à une clientèle de proximité », donc inadaptées à la vente en ligne qui « nécessite des espaces et des moyens logistiques importants ». Cette décision et le fait que les consommateurs soient, de fait, incités à se fournir sur des sites étrangers constituent au final pour l’avocate « un risque pour la santé publique ». Elle entend d’ailleurs former un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt des juges.

Présentée par Ph. Lailler comme la « première pharmacie en ligne créée en France », pharma-gdd.com emploie aujourd’hui 32 salariés, dont 10 pharmaciens et livre 100 000 colis par an, d’après les chiffres évoqués par l’agence Reuters.

Benoît Thelliez