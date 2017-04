Vers de nouveaux traitements des carcinomes cutanés étendus

Un homme âgé, non immunodéprimé, consulte pour un vaste carcinome épidermoïde du front et de la région sus-orbitaire, infiltré, ulcéré, avec une extension osseuse. Il refuse toute intervention chirurgicale. Il est alors traité par pembrolizumab, anticorps monoclonal anti-PD-1, à la dose de 2 mg/kg toutes les trois semaines.

Après 4 cycles, sa tumeur a régressé presque complètement, y compris l’infiltration osseuse, et cet excellent résultat a été maintenu grâce à la poursuite du pembrolizumab.

A partir de ce cas clinique et de plusieurs cas similaires de la littérature, les auteurs ont recherché des arguments pour traiter les carcinomes avancés par un inhibiteur de PD-1. Ils ont étudié, au niveau de l’ARN et par immunohistochimie, l’expression de la molécule PD-1 et de ses ligands, PD-L1 et PD-L2, dans des biopsies de carcinomes épidermoïdes cutanés et ont trouvé une augmentation de cette expression dans des carcinomes de divers types, superficiels et invasifs. Ces données, ainsi que des publications récentes concernant des carcinomes épidermoïdes et également des carcinomes basocellulaires, indiquent que les nouvelles immunostimulations ciblées sur les « check point inhibiteurs », dont on connaît l’intérêt dans les mélanomes métastatiques et plusieurs autres types de cancers, peuvent être efficaces sur les carcinomes invasifs, inopérables ou métastatiques.

Plusieurs essais cliniques sont en cours avec ces immunostimulations et aussi avec des chimiothérapies ciblées et plusieurs associations des différentes approches actuelles des carcinomes. Mentionnons aussi que dans le cas des carcinomes survenant chez les patients transplantés d’organe, qui sont parmi les plus graves, il a déjà été observé qu’une immunostimulation anti-tumorale peut entraîner, ce qui n’est pas inattendu, la perte de l’organe transplanté.

Dr Daniel Wallach