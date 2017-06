Vers de nouvelles recommandations de prise en charge des infections néonatales

L’incidence des infections bactériennes néonatales précoces (INBP) a très nettement diminué depuis le siècle dernier, du moins chez les enfants de moins de 7 jours (données Epibac). Chez le nouveau-né de plus de 34 semaines, l’INBP est rare (<1/1000 naissances vivantes) et est majoritairement due aux streptocoques du groupe B. Enfin, toujours sur le plan épidémiologique, la majorité des INBP à streptocoque du groupe B (> 65 %) surviennent en l’absence de colonisation maternelle identifiée et les nouveau-nés infectés sont symptomatiques dans 100 % des cas avant 24 heures de vie.

Jusqu’à ce jour, on ne disposait en France que des recommandations de l’ANAES de 2002 alors que de nouvelles recommandations ont été diffusées dans la majorité des autres pays. Depuis lors, 4 % des nouveau-nés reçoivent une antibiothérapie à la naissance et, parmi ceux-ci, 25 à 65 % reçoivent une céphalosporine de 3ème génération. Par ailleurs, plus d’un nouveau-né sur 4 a un prélèvement sanguin pour suspicion d’INBP tandis que plus de 50 % des nouveau-nés ont des prélèvements bactériologiques (liquide gastrique, prélèvements périphériques, …) à la naissance.

« Ce qui est énorme, et irraisonnable, et très nettement supérieur à ce que l’on observe dans les autres pays » a souligné le Pr Pascal Boileau (Université de Versailles), d’autant que ces prélèvements identifient des colonisations chez 30 % de ces nouveau-nés. En cause probablement le fait que, dans les recommandations de l’ANAES, les critères de risque sont regroupés avec d’autres critères. « Ils ne préjugent pas d’une attitude thérapeutique systématique mais incitent à une surveillance clinique que la plupart comprennent comme la nécessité d’effectuer un prélèvement. »

C’est dans ce contexte qu’un groupe de travail a planché sur l’actualisation de ces recommandations de manière à pouvoir identifier les nouveau-nés à risque d’INBP relevant d’un traitement antibiotique ou d’une surveillance clinique et/ou de la réalisation d’examens complémentaires, mais aussi pour réduire les antibiothérapies chez les nouveau-nés indemnes d’INBP et limiter la réalisation de prélèvements à la naissance. Cet objectif ne pouvait être atteint qu’en remettant la clinique au centre de la démarche diagnostique tout en demandant de mieux définir le résultat des prélèvements en infection « certaine » (mise en évidence de germes dans le sang et le LCR), infection « probable » (quand une anomalie clinique et/ou biologique est associée à l’isolement d’un germe) et « colonisation » (quand un germe est présent en l’absence d’anomalie clinique ou biologique).

Comment identifier les nouveau-nés à risque d’INBP ?

En d’autres termes, quels sont les facteurs de risque anténatals et les signes cliniques qui doivent faire évoquer une INBP ? Les experts ont retenu la présence d’une colonisation maternelle à streptocoque du groupe B durant la grossesse actuelle, un antécédent d’infection néonatale à streptocoque lors d’une précédente grossesse, une durée de rupture des membranes > 12 heures, une prématurité spontanée et inexpliquée avant 37 semaines (facteurs de risque intrinsèques), la présence d’une antibioprophylaxie ou d’une antibiothérapie per-partum inadéquate et une fièvre maternelle > 38,0°C en postpartum (facteurs de risque du per-partum).

Quels nouveau-nés à risque d’INBP relèvent d’une surveillance clinique et d’examens complémentaires ?

Le prélèvement du liquide gastrique et les prélèvements périphériques ne sont pas recommandés dans le cadre de la prise en charge du risque d’INBP chez le nouveau-né de plus de 34 semaines. Ils le seront dans tous les cas chez le nouveau-né symptomatique.

Chez le nouveau-né asymptomatique, en présence d’un facteur de risque d’INBP, mais en l’absence de facteurs de risque du per-partum (FPP), une surveillance simple en maternité suffit : température, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, signes de lutte respiratoire, aspect de la peau (pâle, cyanotique, grise, avec des marbrures, …). Par contre, en présence d’un FPP, cette surveillance clinique sera resserrée (toutes les 4 heures) en maternité, tandis qu’en présence de 2 FPP, cette surveillance toutes les 4 heures sera associée à un examen par un pédiatre à H6 et à H12.

Si le nouveau-né devient symptomatique, il faudra débuter l’antibiothérapie selon les recommandations en vigueur.

Quels nouveau-nés à risque d’INBP relèvent d’un traitement antibiotique probabiliste à la naissance ?

Les nouveau-nés à risque d’INBP qui relèvent d’un traitement antibiotique probabiliste à la naissance sont les nouveau-nés asymptomatiques au départ qui deviennent symptomatiques, mais aussi les nouveau-nés symptomatiques. Ils recevront soit de l’amoxicilline avec de la gentamicine en l’absence de signes de gravité, soit du cefotaxime avec de la gentamycine en présence de signes de gravité.

Ces nouveau-nés seront suivis régulièrement et le traitement adapté en fonction des résultats bactériologiques. Ce traitement pourra (et non devra !) être arrêté si, en l’absence de signes de gravité, l’lNBP est rapidement résolutive. Il sera néanmoins suivi pendant encore 24 à 48 heures en maternité. Dans tous les autres cas, qu’il y ait ou non documentation, l’antibiothérapie sera poursuivie selon les recommandations.

Dr Dominique-Jean Bouilliez