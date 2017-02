Vers un front commun des professionnels de santé contre le stationnement payant ?

Lyon, le mardi 31 janvier 2017 – De plus en plus de municipalités en France imposent des restrictions au stationnement des professionnels de santé, notamment, en instituant une redevance obligatoire, loin de la "tolérance" qui prévalait jusqu’alors.

C’est au tour du maire de Lyon, Gérard Collomb, de vouloir faire payer les professionnels de santé intervenant au domicile de leurs patients.

La Fédération des médecins de France (FMF) s’insurge contre ce projet et rappelle que les médecins libéraux s’acquittent de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qu’en l’occurrence : « contrairement à la taxe professionnelle (…) la CFE est basée uniquement sur les biens soumis à la taxe foncière. Cette taxe est due dans chaque commune où l’entreprise dispose de locaux et de terrains : c’est-à-dire que la CFE finance déjà les communes ».

Pour le syndicat : « le temps institutionnel avec un certain devoir de réserve est passé, les syndicats de tous les professionnels de santé intervenant au domicile des patients doivent se concerter et agir ensemble rapidement afin d’opposer un front uni à cette mesure contre-productive pour la santé des résidents des communes concernées ».

FH