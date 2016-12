Vers un traitement personnalisé pour la dermatite atopique ?

L’ « initiative » pour une médecine de précision, lancée par le président Obama en Janvier 2015, met en évidence la nécessité de parvenir à des traitements personnalisés, individualisés, pour chaque patient. Un des principaux domaines de la médecine de précision est le cancer, où beaucoup de progrès ont été accomplis. Mais des maladies inflammatoires comme la dermatite atopique peuvent aussi progresser vers une médecine de précision. Ainsi, cette étude montre que le génotype de la dermatite atopique peut permettre de prévoir, dans une certaine mesure, les réponses aux traitements, et donc orienter les décisions thérapeutiques.

Sept cent soixante-dix enfants atopiques, à partir d’une cohorte de 842 enfants enrôlés dans une étude clinique, ont été génotypés pour les 4 principales mutations de la filaggrine et aussi pour un polymorphisme de la TSLP (thymic stromal lymphopoietin) Ce polymorphisme, rs 1898671, est un variant protecteur, associé avec une maladie moins grave et moins durable. Les enfants ont été suivis pendant plusieurs années et les auteurs ont recueilli des données sur l’évolution de la maladie, l’utilisation d’inhibiteurs de calcineurine, et l’utilisation de dermocorticoïdes, c’est-à-dire d’un traitement topique plus puissant.

Une corrélation remarquable entre génotype et réponse au traitement

Les résultats montrent une corrélation remarquable entre génotype et réponse au traitement : les enfants porteurs de mutations homozygotes (ou de deux mutations hétérozygotes) de la filaggrine ont été moins souvent améliorés (odds ratio 0,2) et ont plus souvent eu recours aux dermocorticoïdes (odds ratio 5,04) que les non mutés et hétérozygotes. On peut donc en déduire, bien que les effectifs de ce groupe soient peu nombreux (seulement 2,1 % de l’ensemble, soit 18 enfants), qu’il s’agit de patients dont la maladie est plus grave, et que les inhibiteurs de calcineurine sont moins efficaces chez eux.

Quant aux enfants homozygotes pour le polymorphismers 1898671 de la TSLP, également peu nombreux (41 enfants), ils utilisent moins d’inhibiteurs de calcineurine (donc ils ont moins besoin d’anti-inflammatoires) et ont également plus tendance à arrêter tout traitement après arrêt de ces inhibiteurs, ce qui indique une maladie moins persistante. L’étude n’a pas montré de différence évolutive entre les enfants hétérozygotes (ou porteurs d’une seule mutation) et les enfants non mutés.

Dans un avenir encore imprévisible, le génotypage des enfants permettra de choisir le meilleur traitement. Dans l’immédiat, on peut déjà examiner l’éminence thénar, où une hyperlinéarité indique la présence de mutations de la filaggrine.

Dr Daniel Wallach