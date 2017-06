Vers une interdiction de la prescription de Dépakote et de Dépamine aux femmes en âge de procréer ?

Paris, le mercredi 21 juin 2017 – Très longtemps après les premières alertes présentées dans la littérature scientifique, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) adoptait de nouvelles recommandations concernant la prescription des spécialités à base de valproate et dérivés (valproate de sodium, acide valproïque et valpromide) aux femmes en âge de procréer. En raison du risque « élevé de troubles graves du développement et/ou de malformation congénitales » chez l’enfant exposé in utero, ces spécialités doivent être proscrites chez les « filles, adolescentes, femmes en âge de procréer et femmes enceintes », sauf en « cas d’inefficacité ou d’intolérance à toutes les autres alternatives médicamenteuses ». Outre cette recommandation, la prescription et la délivrance de ces médicaments est désormais entourée d’un grand nombre de précautions.

Prise de conscience des psychiatres indispensable

On le sait, pour les femmes atteintes de certaines formes d’épilepsie, ces alternatives n’existent pas toujours, ce qui représente un problème majeur pour les praticiens. A contrario, pour les patientes atteintes de troubles bipolaires traitées par Dépakote (divalproate de sodium) ou Dépamine (valpromide), des solutions, nombreuses existent. Pourtant, les femmes concernées paraissent moins bien informées des risques associés à leur traitement en cas de grossesse. La présidente de l’Association d’aide aux parents d’enfants souffrant du syndrome de l’anti-convulsivant (APESAC) remarque en effet que sur les 2 000 dossiers que son organisation comptabilise, une quinzaine seulement concernent des femmes atteintes de bipolarité. Il faut cependant souligner d’une part que Dépakote et Dépamine ne sont pas les seuls traitements de la bipolarité ce qui peut expliquer cette faible proportion et aussi que fréquemment les patientes atteintes de bipolarité interrompre leur traitement pendant leur grossesse. Néanmoins, l’avocat de l’association, Maître Charles Joseph-Oudin est convaincu qu’il « y a encore des femmes enceintes exposées à la prescription de médicaments contenant de l’acide valproïque ». De fait, la prise de conscience des psychiatres de la nécessité d’écarter ces traitements apparaît moins marquée que chez les neurologues. Ainsi, selon des chiffres publiés par l’Assistance publique/hôpitaux de Paris (Ap-HP) la prescription d’acide valproïque a diminué de 16,6 % chez les neurologues entre 2014 et 2016 et seulement de 9,4 % chez les psychiatres, alors que ces derniers disposent de davantage d’alternatives.

La France veut imposer sa ligne à l’Europe

Face à cette situation, l’ANSM souhaite, comme elle l’a confirmé au site Pourquoi Docteur, revoir les indications du divalproate de sodium et du valpromide. L’institution française a saisi l’Agence européenne du médicament afin que Dépakote et Dépamide ne puissent plus être prescrits aux femmes en âge de procréer. Dans l’attente de la réponse européenne, l’ANSM pourrait instaurer cette restriction dès le début du mois de juillet en France. Ce durcissement attendu devra être accompagné d’une information rigoureuse des prescripteurs et des patientes.

Aurélie Haroche