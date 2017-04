Vingt-six cas de péritonite encapsulante

La péritonite encapsulante est une maladie rare, caractérisée par l’enchâssement de tout ou partie du grêle dans une membrane fibreuse (ME). Le diagnostic en est difficile, la pathogénie obscure et le traitement controversé.

Des auteurs chinois ont tenté de faire progresser les connaissances dans ce domaine en relatant 26 cas (dont 14 hommes) colligés par eux dans 3 hôpitaux entre 2001 et 2015, et suivis régulièrement (par questionnaires). Chez les 14 hommes, on a noté l’association de 5 ectopies testiculaires et 3 cas de stérilité. Les 3 motifs de consultation ont été un syndrome occlusif plus ou moins complet (n = 16), des douleurs abdominales inexpliquées (n = 7), ou une suspicion d’appendicite (n = 3).

Tous (sauf les 3 derniers) ont eu un scanner qui montrait une dilatation partielle du grêle et, dans 5 cas, la ME.

Le diagnostic préopératoire n’a été porté que 3 fois. Il a, en revanche, été toujours posé en peropératoire devant ladite ME entourant l’intestin. Dans 16 cas, le grand épiploon était absent ou dysplasique, et 7 cas étaient associés à des bézoards. Il y a aussi eu 4 perforations intestinales par un matériau pointu (type noyau de datte), et un infarctus du grêle.

Deux types ont été distingués selon que la ME créait (8 cas, type II) ou non (18 cas type I) une seconde cavité abdominale (la chirurgie étant plus indiquée dans le type II).

Le traitement, en cas de syndrome occlusif, a reposé sur l’exérèse de la ME et l’adhésiolyse. Dans les cas de douleurs abdominales, on a pu tenter de réséquer la ME ou ne rien faire. ; les perforations ont été suturées, l’infarctus traité par résection intestinale.

L’examen anatomopathologique des ME n’a retrouvé qu’une prolifération fibrocytaire sur fond d’enrichissement en collagène.

On a eu recours à la nutrition parentérale, aux anti-inflammatoires, à la somatostatine, et aux mesures hygiéno-diététiques (régime léger, petits repas fréquents, éviter la viande et le poisson crus, les graisses, les kakis verts (plaquemine), grands pourvoyeurs de bézoards (mais aussi mangues, dattes-et surtout leurs noyaux-, asperges, baies), exercice physique (mais pas après un repas copieux), garder le ventre au chaud.

La durée de séjour a varié de 1 à 3 semaines. Il y a eu 4 cas d’iléus postopératoire, traités avec succès par déxamethasone et somatostatine. Aucun malade n’est décédé.

A long terme, il y a eu 4 cas de subocclusion, dont 3 ont réagi au traitement médical (apport nutritif, somatostatine) et un a été opéré pour adhérences. La résection plus ou moins complète de la membrane ne paraît pas conditionner le risque de réinterventions.

Dr Jean-Fred Warlin