Vingt-six médecins dont un Touraine à l’Assemblée … mais pas de Marisol

Paris, le lundi 19 juin 2017 – Plusieurs victoires (et par conséquent défaites) se sont faites hier au fil du rasoir. A tel point que les contestations sont virulentes encore ce matin. Mais son échec est net et sans appel : Marisol Touraine a été hier largement devancée par son adversaire Les Républicains Sophie Auconie qui en Indre et Loire l’a emporté avec 56,2 % des voix. Pourtant, l’ancien ministre de la Santé faisait figure de favorite à l’issue du premier tour du scrutin dimanche dernier. Sans connaître un niveau triomphant, elle recueillait cependant 28,54 % des voix. Le score intéressant de la France insoumise, 14 % des voix, était encourageant.

Mais c’était sans compter avec la détestation suscitée par Marisol Touraine au sein de plusieurs catégories de la population. Les militants socialistes d’abord ont manifesté leur amertume et leur rejet avant même le premier tour en découvrant que Marisol Touraine avait effacé toute référence au parti socialiste sur ses affiches.

Ils s’étaient donc désolidarisés de l’ancien ministre de la Santé et avaient invité les électeurs à voter « selon leur conscience ». Les médecins et les professionnels de santé comptent également parmi les premiers opposants à Marisol Touraine et il n’est pas exclu que beaucoup aient milité contre elle. Cette équation, en dépit de l’absence de candidat En Marche ! contre elle, a valu son siège à celle qui n’a jamais voulu reconnaître les manquements de son attitude, que ce soit vis-à-vis des praticiens ou de son ancien parti politique.

Une remplaçante pour Agnès Buzyn

Son homonyme, Jean-Louis Touraine, dans le Rhône sort au contraire vainqueur de l’élection avec le beau score de 59,85 %. Officiellement candidat de la République en Marche, l’ancien député socialiste, ne sera pas un nouveau venu dans l’hémicycle et pourra guider ses seize confrères d’En Marche dont plusieurs font leur premier pas en politique. C’est le cas par exemple du docteur Stéphanie Rist, rhumatologue élue dans le Loiret avec 65,02 % des voix. Novice, cette dernière n’en est pas moins conquérante. Le chef de service de rhumatologie de l’hôpital de l’Orléans qui a intégré la promotion Epicure de Sciences Po pour obtenir un Master Gestion et politiques de Santé, annonçait il y a quelques mois sur Facebook : « Un jour, je serai ministre de la Santé ».

Quatre médecins Les Républicains

Si les médecins qui ont fait le choix d’En Marche ou du Modem ont été globalement bien inspirés (puisque dix-neuf praticiens sur les vingt-quatre qui se sont présentés ont été élus), les revers sont cinglants pour les autres partis. On ne comptera ainsi plus aucun médecin socialiste dans l’hémicycle : Valérie Fourneyron dont le score au premier tour ne laissait que peu d’espoir a été éliminée hier. L’ancien ministre des Sports de François Hollande paye elle aussi, à l’instar sans doute de Marisol Touraine, son appartenance à un gouvernement que les Français ont voulu sanctionner. Chez Les Républicains, quatre médecins sur les treize encore en lice ont finalement réussi à l’emporter. La victoire a été particulièrement serrée pour Jean-Pierre Door dans le Loiret qui ne comptabilise que huit voix d’avance. On retiendra encore que l’indépendantiste et généraliste Paul-André Colombani représentera la Corse du Sud. D’une manière générale, être médecin ne semble pas significativement faire la différence : sur les 45 praticiens en lice au second tour, 26 ont été élus.

Pour ces professionnels de santé élus hier comme pour les autres députés un travail important débute, celui notamment de réussir à faire vivre une majorité qui bien qu’absolue pourrait dans certains domaines être parfois difficile à diriger.

Aurélie Haroche